Tolunoğulları hükümdarları, özellikle Ahmed bin Tolun ve oğlu Humareveyh dönemlerinde büyük başarılara imza atmışlardır. Tolunoğulları sınırları, en geniş döneminde Mısır, Suriye, Filistin ve Lübnan topraklarını içine almıştır. Peki, Tolunoğulları ne zaman ve nerede kuruldu, nasıl güçlendi ve devletin yıkılışına kim sebep oldu? Ayrıntılar yazımızın devamında…

Tolunoğulları, Türklerin İslam coğrafyasında kurduğu ilk bağımsız devletlerden biri olarak dikkat çeker. Tolunoğulları ne zaman kuruldu? sorusuna yanıt olarak, devletin 868 yılında kurulduğu söylenebilir. Tolunoğulları nerede kuruldu? denildiğinde ise, bugünkü Mısır ve Suriye topraklarında bağımsız bir yönetim oluşturdukları bilinmektedir. Devletin kurucusu olan Ahmed bin Tolun, Abbasi Halifesi tarafından Mısır’a vali olarak atanmış, ancak kısa sürede bağımsızlığını ilan ederek güçlü bir yönetim kurmuştur. Tolunoğulları özellikleri, Mısır’da büyük imar faaliyetleri yapmaları, ekonomik refahı artırmaları ve güçlü bir ordu kurmalarıyla bilinir. Devlet, Abbasilerden bağımsız hareket etmiş ve bölgeyi uzun yıllar güçlü bir şekilde yönetmiştir. Ancak, zamanla iç karışıklıklar, ekonomik sıkıntılar ve Abbasilerin saldırıları devleti zayıflatmıştır. Peki, Tolunoğulları Devleti nasıl sona erdi ve son hükümdar kimdi? İşte detaylar…

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TOLUNOĞULLARI KURUCUSU VE DEVLETİN KURULUŞU

Tolunoğulları kurucusu, Ahmed bin Tolun’dur. Aslen Türk kökenli bir komutan olan Ahmed bin Tolun, Abbasi ordusunda önemli bir yer edinmiş ve Mısır’a vali olarak atanmasının ardından bağımsız bir devlet kurmuştur.

Kuruluş yılı: 868

Kurucu: Ahmed bin Tolun

Kuruluş yeri: Mısır

Başkent: Fustat (Kahire’nin ilk şekli)

Bağımsızlık ilanı: Abbasi Halifeliği’nden ayrılarak

Hedefi: Bölgesel yönetimde özerklik sağlamak ve bağımsız bir güç olmak

Tolunoğulları, bağımsız bir Türk hanedanlığı olarak Mısır ve çevresinde etkili bir yönetim oluşturmuştur.

TOLUNOĞULLARI TARİHİ VE YÜKSELİŞİ

Tolunoğulları tarihi, Mısır’da kurulan ilk bağımsız Türk devleti olarak önemli bir yere sahiptir. Devletin yükselişi Ahmed bin Tolun’un yönetimindeki reformlarla başlamıştır.