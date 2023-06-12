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Tom Cruise'a yapay zekâ oyunu

Tom Cruise'a yapay zekâyla en bilindik özelliklerinden biriyle darbe vurulmak istendi. Tehlikeli sahnelerde bizzat kendisinin rol almasıyla da ünlü olan Cruise'un yapay zekâyla yanına iki dublör iliştirildi

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  • Tom Cruise'a yapay zekâ oyunu

    Tom Cruise'a yapay zekâ oyunu oynandı. 
  • Tom Cruise'a yapay zekâ oyunu

    Dünyanın en ünlü ve en gözü pek oyuncularından Tom Cruise'a en bilinen özelliklerinden biriyle darbe vurulmak istendi. 
  • Tom Cruise'a yapay zekâ oyunu

    Bilindiği üzere Tom Cruise, özellikle 'Görevimiz Tehlike' serisinde yer alan filmlerin tehlikeli sahnelerinde dublör kullanmıyor.
  • Tom Cruise'a yapay zekâ oyunu

    Yüzlerce metre binaların tepesinde kovalamacalar, kötülerin peşine uçağın kapısında düşmeler, ekip arkadaşını kurtamak için motosikletle uçmalar... 

    Daha birçok tehlikeli sahnede dublör kullanmayan Tom Cruise'un yeni filmi 'Görevimiz Tehlike 7'nin kutlama yemeğinde ünlü oyuncunun yanında bulunan iki benzerinin dublörleri olduğu iddia edildi. 
  • Tom Cruise'a yapay zekâ oyunu

    Tom Cruise efsanesini bitirme anlamına gelen bu fotoğraf, ünlü oyuncunun hayranlarında büyük bir şaşkınlık ve hayal kırıklığı yarattı. 
  • Tom Cruise'a yapay zekâ oyunu

    Yıllarca kandırıldıklarını düşünen hayranları arasında protesto etme amacıyla gösterime 10 Temmuz'da girecek olan 'Görevimiz Tehlike 7'yi izlemeyeceklerini dile getirenler bile oldu. 
  • Tom Cruise'a yapay zekâ oyunu

    İşin aslı sonradan ortaya çıktı. 
    Kim olduğu bilinmeyen kişi veya kişiler Tom Cruise'un yanına yapay zekâyla iki benzerini iliştirip "Tom Cruise'un dublörleri" şeklinde sosyal medyaya yaydı. 
  • Tom Cruise'a yapay zekâ oyunu

    Tom Cruise'un sinemanın efsanesi haline gelen 'Görevimiz Tehlike' serisinin altı filmi bugüne kadar 3.294.392.212 dolar hasılat elde etti. 

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