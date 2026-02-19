Tom Noonan hayatını kaybetti
ABD'li oyuncu Tom Noonan, 74 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi meslektaşı Karen Sillas, "Benim değerli dostum, huzur içinde gözlerini hayata yumdu" sözleriyle duyurdu
En ikonik "kötü adam" karakterlerine hayat veren ABD'li oyuncu ve yönetmen Tom Noonan, 74 yaşında hayatını kaybetti. Noonan’ın ölüm nedeni henüz resmi olarak açıklanmazken, acı haberi meslektaşı Karen Sillas duyurdu.
SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE HAYATINI KAYBETTİ
Oyuncu Karen Sillas, dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duygusal paylaşımda, Noonan'ın 14 Şubat 2026 (Sevgililer Günü) tarihinde huzur içinde vefat ettiğini belirtti.
Karen Sillas, "Sevgili dostum ve rol arkadaşım Tom, kariyerimde bir dönüm noktasıydı. Onunla 90'larda çalışmak hayatımda hâlâ yankılanan bir şanstı" ifadelerini kullandı.
Tom Noonan'ın vefatının ardından ünlü yönetmenler ve oyuncular taziye mesajları yayınladı.
Michael Mann (Yönetmen): "Tom'un gidişinden dolayı tarif edilemez bir üzüntü içindeyim. Huzur içinde uyu Tom."
Emily Hampshire (12 Monkeys): "Senin o devasa elini tutmayı çok sevmiştim. Seninle çalışabildiğimiz için hepimiz çok şanslıydık."
Anson Mount (Star Trek): "Senin gibi bir sanatçı bir daha gelmez. Hem bir dost hem de bir sanatçı olarak çok özleneceksin."
Tom Noonan, aynı zamanda Sundance Film Festivali'nde ödül kazanmış bir oyun yazarı ve yönetmendi.
NOONAN’IN OYNADIĞI YAPIMLAR
Kariyeri boyunca pek çok kült yapımda yer alan Tom Noonan, sinema tarihine şu rollerle kazınmıştı:
'RoboCop 2': Acımasız uyuşturucu baronu 'Cain'.
'Manhunter' (1986): Seri katil 'Francis Dollarhyde'.
'Heat' (1995): Al Pacino ve Robert De Niro ile başrolü paylaştığı suç destanında 'Kelso' karakteri.
'The Monster Squad': Hafızalara kazınan 'Frankenstein' performansı.