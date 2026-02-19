Tom Noonan hayatını kaybetti

İstanbul'da havaların bir anda soğumasıyla Taksim'de kar yağışı etkili oldu.Megakent İstanbul'da hafta ortasında hava sıcaklığı hızla düştü. Havanın soğumasıyla birlikte bazı bölgelerde kar yağışı başladı. O noktalardan biri de Taksim oldu. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar y... Daha Fazla Göster

İstanbul'da havaların bir anda soğumasıyla Taksim'de kar yağışı etkili oldu.Megakent İstanbul'da hafta ortasında hava sıcaklığı hızla düştü. Havanın soğumasıyla birlikte bazı bölgelerde kar yağışı başladı. O noktalardan biri de Taksim oldu. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kar yağışı bir süre sonra yerini yağmura bıraktı. Daha Az Göster