'Tonedmelisma Müzik Festivali' Eylül'de Arter'de

Çağdaş müzikle mistik gelenek arasındaki etkileşime odaklanan Tonedmelisma Müzik Festivali, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Arter’de gerçekleşecek. Besteci Ataç Sezer’in yönetmenliğinde düzenlenen Tonedmelisma Müzik Festivali, 8–10 Eylül 2023 tarihleri arasında “Portreler – Yeni Yüzler” teması altında dinleyicilerle buluşacak.

Festival programında yer alan eser seçkisi, portrenin sanatsal bir ifade biçimi olarak yüzyıllar içinde geçirdiği dönüşüme ve bu dönüşümün müzikle ilişkisine odaklanacak. Ortaya çıkış saiki, gerçeği birebir yansıtmak olan portrenin günümüzde sanal gerçeklikle beslenen bir yaratıma evrilmesi de festivalin odaklandığı konular arasında yer alacak. Yalnızca maddi bir dönüşümün değil köklü bir değişimin de altını çizen Tonedmelisma Müzik Festivali, müzikal portreler aracılığıyla “Sanallık günümüzün mistisizmi mi?” sorusuna yanıt arayacak.

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Aaron Pilsan, Minguet Quartett, Onur Özkaya ve Senka Simonović gibi klasik müziğin dünyaca ünlü virtüözlerinin konuk olacağı festival kapsamında, Eres Holz ve Ataç Sezer tarafından bestelenen iki yeni eser de ilk kez dinleyiciyle buluşacak. Aaron Pilsan’ın piyano resitali 8 Eylül Cuma akşamı saat 20:00’de Arter’in performans salonlarından Karbon’da gerçekleşecek. 9 Eylül Cumartesi akşamı saat 20:00’de Minguet Quartett ve Aaron Pilsan’ın yine Karbon’da vereceği konserle devam edecek olan Tonedmelisma Müzik Festivali, Onur Özkaya ve Senka Simonović Duo’nun 10 Eylül Pazar günü saat 15:00’te Sevgi Gönül Oditoryumu’nda gerçekleşecek konseriyle sona erecek.

Arter evsahipliğinde, Kunststiftung NRW ve Goethe-Institut ile İlkay ve Mihda Bilgişin’in değerli desteğiyle gerçekleştirilen Tonedmelisma Müzik Festivali’nin biletleri passo.com.tr veya etkinlik günlerinde Arter’de hizmet verecek Passo gişesinden satın alınabilir.