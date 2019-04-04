Başkanlık sistemiyle yönetilen Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan ile Kongre'nin çoğunluğunun aynı partiden olmaması durumunda başkan için 'topal ördek' kavramı kullanılıyor.

Topal ördek kavramı Amerikan siyasetinde görev süresinin sonuna gelen başkanlar için de kullanılan bir kavram. Zira ABD'de, yeni başkan seçildikten sonra 'geçiş süreci' adı altında eski başkan 3 ay daha göreve devam ediyor.

ABD siyasetinde birçok örneği olan topal ördek başkanların en sonuncusu Barack Obama'ydı. Obama'nın görev süresinin bitimine 2 yıl kala gerçekleşen seçimlerde Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunluğu ele geçirince topal ördek konumunda kalmıştı. Mevcut Başkan Donald Trump'ın yönetiminde ise benzer bir durum şimdilik söz konusu değil. Beyaz Saray'da Cumhuriyetçi Trump yönetimi iktidardayken, ABD Kongresi'nin her iki kanadında da benzer bir şekilde Cumhuriyetçilerin çoğunluğu bulunuyor