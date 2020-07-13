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Haberlerİş-YaşamToplam ciro endeksi azaldı
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Mayıs ayı ciro endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 azaldı. Toplam ciro aylık ise yüzade 12,5 arttı

ciro endeksleri
AA

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi mayısta yıllık bazda yüzde 12,1 azalış gösterdi.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, mayısta yıllık bazda sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 14,8, inşaat ciro endeksi yüzde 11, ticaret ciro endeksi yüzde 6,2 ve hizmet ciro endeksi yüzde 24,8 geriledi.

TOPLAM CİRO AYLIK BAZDA ARTIŞ GÖSTERDİ

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi mayısta aylık bazda yüzde 12,5 arttı.

Mayısta aylık bazda sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 15,7, inşaat ciro endeksi yüzde 8,3, ticaret ciro endeksi yüzde 14,3 ve hizmet ciro endeksi yüzde 2,2 yükseldi.

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