Toplu sözleşme zammı görüşmeleri bugün başlıyor! Memur ve emeklilerin toplu sözleşme zammı ne kadar olacak?
Toplu sözleşme zammı son dakika gelişmeleri, memur ve memur emeklilerinin gündeminde yer alıyor. Temmuz ayında yapılan memur zammının ardından en düşük memur maaşı 22 bin TL'ye yükselmişti. Toplantıların ardından memur ve emeklisinin 2024 ve 2025 yıllarındaki toplu sözleşme zam oranları belli olacak. Memurların beklentisi 2024 yılı için yüzde, 2025 yılı için ise yüzde 40 olurken Memur-Sen'in 2024-2025 yılları talebi ise yüzde 110 olarak belirtildi. İşte 2023 toplu sözleşme zammında son durum...
Binlerce memur ve memur emeklisi tarafından heyecanla beklenen toplu sözleşme zammı ilk toplantısı 1 Ağustos Salı günü gerçekleştiriliyor. 7.Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katılacak. Memur-Sen'in 11 hizmet kolunun temsilcisi ile masada olacağı toplantının ardından memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı belirlenecek. Memur-Sen 2024-2025 yılları için yüzde 110 artış ve aylık 7 bin 650 lira kira yardımı talebi de bulunuyor. İşte 2023 Toplu sözleşme zammı son dakika gelişmeleri...
MEMUR TOPLU SÖZLEŞME TOPLANTISI NE ZAMAN?
Memur toplu sözleşme zammı ilk toplantısı 1 Ağustos Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndı gerçekleştirilecek.
2023 MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Öncelikle sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için 22 bin TL’den kaynaklı en düşük devlet memuruna eksik uygulanan 1650 TL'nin tazminini istiyoruz. Geçtiğimiz 2 yıllık süreçteki enflasyon verilerini dikkate alarak; 2024 yılı için 3’er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil, 1'inci 3 ayda yüzde 35, 2'nci 3 ayda yüzde 10, 3'üncü 3 ayda yüzde 15, 4'üncü 3 ayda yüzde 10 artış istiyoruz. 2025 yılı için ise Türkiye’nin ekonomik verilerinin ve enflasyon rakamlarının iyileşeceğine dair inancımızla; 6’şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil 1'inci 6 ayda yüzde 25 ve 2'nci 6 ayda yüzde 15 artış istiyoruz" dedi. Yalçın, "2 yıllık süreçte toplamda yüzde 110 artış teklif ediyoruz. Teklifimizle birlikte; vaat yerine getirildikten sonra en düşük kamu görevlisi maaşı 2024 Ocak ayında 29 bin 700 TL olacaktır" dedi.
MEMURLARA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI VERİLECEK Mİ?
Memur ve memur emeklilerinin sosyal ve mali haklarının belirleneceği Toplu Sözleşme zammı toplantıları 1 Ağustos’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın da katılımıyla gerçekleştirilecek.
KAMU 15 AĞUSTOS’TA TEKLİFİNİ DUYURACAK
Sendikalar toplu sözleşme zammı görüşmelerine ilişkin tekliflerini açıklamıştı. Kamu ise Bakan Işıkhan’ın katılımıyla 15 Ağustos’ta tekliflerini duyuracak.
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Toplu sözleşme zammı görüşmelerinin ardından 21 Ağustos’ta karar kamuoyu ile paylaşılacak.
TOPLIU SÖZLEŞME ZAMMI TOPLANTI TAKVİMİ
1 Ağustos: İlk toplantı. Çalışma Bakanı ve sendika başkanları katılıyor
2-14 Ağustos: Hizmet kollarının tekliflerinin görüşülmesi
15 Ağustos: Çalışma Bakanı'nın katılımıyla kamunun teklifinin sunulması
16-20 Ağustos: Müzakerelerin devamı
21 Ağustos: Müzakerelerin sonuçlanması
22-29 Ağustos: Hakem kurulu süreci
MEMUR-SEN TALEPLERİNİ AÇIKLADI!
Memur-Sen, yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin 2024 ve 2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Toplu Sözleşme'ye dair taleplerini Konfederasyon Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.
DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYDA YÜZDE 10 ARTIŞ TALEP ETTİ
Memur-Sen, memur ve memur emeklilerine 2024 yılı için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda ise yüzde 10 artış talep etti.
GENEL BAŞKAN YALÇIN'DAN AÇIKLAMA
Konfederasyon Genel Başkanı Ali Yalçın toplantıda, kamu işvereninin, adil bölüşümü, alın terinin karşılığını, kamu görevlilerinin hukukunu, büyük ve güçlü Türkiye vizyonunu hayata geçirmek için toplu sözleşme masasını bir fırsat olarak görmesi gerektiğini söyledi.
Ocak ayından bu yana dolar kurunda yüzde 46, gram altında yüzde 47, son 1 ayda ise akaryakıtta yüzde 40'ın üzerinde artışın yaşandığına dikkati çeken Yalçın, "Bu noktada, kamu işveren tarafı da mali disiplin politikaları, ekonomide dengeleme ve tasarruf tedbirleri gibi gerekçeler yerine ekonominin gerçek verilerini dikkate alarak; alım gücünü yükseltecek, reel geliri artıracak tekliflerle masaya gelmelidir." dedi.
"Kamu işvereni 1 Ağustos'ta teklifle gelmeli"
Toplu sözleşme görüşmelerinde öncelikle 22 bin lira olması gerekirken 1,650 lira eksik uygulanan en düşük devlet memuru maaşını tanzim etmek istediklerini vurgulayan Yalçın, 7. Dönem Toplu Sözleşme'ye dair şunları talep etti:
"YÜZDE 110 ARTIŞ TEKLİF EDİYORUZ"
"Geçtiğimiz iki yıllık süreçteki enflasyon verilerini dikkate alarak 2024 yılı için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 artış istiyoruz. 2025 yılı için ise Türkiye'nin ekonomik verilerinin ve enflasyon rakamlarının iyileşeceğine dair inancımızla altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci altı ayda yüzde 25 ve ikinci altı ayda yüzde 15 artış talep ediyoruz. İki yıllık süreçte toplam yüze 110 oransal artış teklif ediyoruz. Teklifimizle birlikte vaat yerine getirildikten sonra en düşük kamu görevlisi maaşı 2024 Ocak ayında 29 bin 700 lira olacaktır."
TALEPLER 24 TEMMUZ'DA BAKANLIĞA SUNULACAK!
Taleplerini 24 Temmuz'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunacaklarını bildiren Yalçın, "Tekliflerimizi sunumundan sonra kamu işvereni için bir hafta gibi uzun bir süre var. Bu süre içerisinde, kamu işvereni tekliflerimizi tasnif edip, ayrıştırıp, 1 Ağustos itibarıyla masaya teklifle gelmelidir." ifadelerini kullandı.
"Aylık 7 bin 650 lira kira yardımı verilmeli"
Yalçın, talepleri arasında ücret skalasındaki çarpıklığın giderilmesi, kamu görevlilerinin özgürlüklerinin artırılması, sosyal yardımların kapsamının genişletilmesi ve emekli aylıklarının artırılmasının da önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, diğer taleplerini şöyle sıraladı:
"Enflasyon farkının dönemsel artışı geçtiği aydan itibaren verilmesini ve en az 2 puan artırımlı ödenmesini, Toplu Sözleşme ikramiyesinin aylık 1000 lira olarak ödenmesini, kamu görevlilerine aylık 7 bin 650 lira kira yardımı verilmesini, 1. dereceye yükselmiş bütün kamu görevlilerinin ek göstergesinin 3600 olmasını, dini bayramlarda kamu görevlilerine 4 bin 850 lira ikramiye ödenmesini, eş yardımının 2 bin lira, çocuk yardımının 500 lira ödenmesini ve emeklilere de verilmesini, 8 bin 77 lira seyyanen zammın emekli kamu görevlilerine de yansıtılmasını istiyoruz. Bunlarla birlikte, mühendis, şube müdürü, müdür, müdür yardımcısı, şef gibi birçok ünvandaki kamu personelinin özel hizmet tazminatı ve ek ödemeler dahil mali haklarının iyileştirilmesini, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesini, gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesini, görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarının üç yılı aşmayacak şekilde periyodik olarak yapılmasını, kadroya geçişte kapsam dışında kalan İdari Hizmet Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini talep ediyoruz."