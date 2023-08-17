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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Toplu sözleşmede gözler üçüncü toplantıda - İş-Yaşam Haberleri

        Toplu sözleşmede gözler üçüncü toplantıda

        Kamuda toplu sözleşme görüşmelerinde 3. toplantı bugün gerçekleştirilecek. Taraflar bir araya gelecek ve yeni bir teklif sunulacak. Uzlaşı çıkmazsa hakem heyetine başvurulabilir

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        Habertürk
        Giriş: 17.08.2023 - 07:42
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        Toplu sözleşmede son teklif sunuluyor
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        Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 7. Toplu sözleşme dönemi görüşmelerinde süreç devam ediyor.

        Gerçekleştirilen bir önceki toplantıda kamu işvereni 2024 ilk 6 ayı için %14, ikinci 6 ay için %9, 2025 yılında ise ilk 6 ay için %6, ikinci 6 ay için %5 zam teklifinde bulunmuştu.

        Memur-Sen teklif için, "Kabul etmek mümkün değil" diyerek yeni bir toplantı talep etmişti.

        BUGÜN İKİNCİ ZAM TEKLİFİ BEKLENİYOR

        17 Ağustos'ta gerçekleştirilecek üçüncü toplantıda kamu işvereninin ikinci ve son zam teklifini sunması bekleniyor.

        Memur-Sen’in talepleri 2024 yılı İlk 3 ayda %35, ikinci 3 ay %10, üçüncü 3 ay %15, dördüncü 3 ay %10 şeklinde olurken, 2025 yılında ise ilk 6 ayda %25, ikinci 6 ayda ise %15 zam olmuştu.

        UZLAŞI ÇIKMAZSA HAKEM HEYETİ

        21 Ağustos'ta yapılacak toplantının ardından, 22 Ağustos’ta uzlaşılıp uzlaşılmadığı belli olacak. Uzlaşma çıkmazsa devreye hakem heyeti girecek ve 26-31 Ağustos arasında yapılacak olan toplantılarda nihai karar verilecek.

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