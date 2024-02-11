Toplumsal beklentileri yıkmak: Vücut kıllarını almayı tamamen bırakan kadının hikayesi

VİRAL OLMA AMACI YOKTU

Eldina, kıllarını almaktan vazgeçtiğinde bunu kendisi için yaptığını dile getirdi. Sosyal medyadaki fotoğraflarının gündem haline geleceğini bilmiyordu bu yüzden durumunu şu şekilde açıkladı: Bir erkek kalın ve ortası bitişik kaşlara sahip olduğu için ünlü olmuyor, peki ben neden bununla viral olmaya çalışayım ki?