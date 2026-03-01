Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Motor Sporları MotoGP Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de ilk yarışına çıktı! - Motor Sporları Haberleri

        Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de ilk yarışına çıktı!

        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'ndaki ilk yarışında 17. oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 13:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Razgatlıoğlu, MotoGP'de ilk yarışına çıktı!

        MotoGP Dünya Şampiyonası 2026 sezonunun ilk yarışı Tayland'ın Buriram şehrinde düzenlendi.

        27 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında Uluslararası Chang Pisti'nde 35 dereceyi aşan hava sıcaklığında koşulan yarışa ilgi yoğundu. Dünyanın dört bir yanından gelen motorseverler saatler öncesinden tribünlerdeki yerini aldı. Yarışa 22 sporcu arasında 21. sıradan başlayan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 26 turluk mücadeleyi 17. sırada tamamladı.

        Sezonun ilk yarışında İtalyan yarışçı Marco Bezzecchi birinci olurken, Pedro Acosta ikinci ve Raul Fernandez ise üçüncü olarak sırada yer aldı. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Marc Marquez ise yaşadığı lastik sorunu nedeniyle yarış dışı kaldı.

        Toprak Razgatlıoğlu, yarış sonrası yaptığı açıklamada bu sezonu yeni motosikletini öğrenme ve geliştirme yılı olarak gördüğünü ifade ederken, derecelerinin zamanla yükseleceğine inandığını belirtti.

        RAZGATLIOĞLU'NA İLK MOTOGP YARIŞINDA YOĞUN İLGİ

        Üç gün süren organizasyon boyunca Toprak Razgatlıoğlu yoğun ilgi gördü. Ev sahibi Taylandlı sporseverlerin yanı sıra farklı ülkelerden gelen motorseverler de Razgatlıoğlu ile fotoğraf çektirip imza aldı. MotoGP tarihinde ilk kez bir Türk sporcunun yarışmasıyla birlikte tribünlerde Türk bayrakları da yerini aldı.

        MotoGP'de bir sonraki yarışı 20-22 Mart tarihleri arasında Brezilya'da gerçekleştirilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bursa'da gençlerin metroda tehlikeli oyunu kamerada

        Bursa'da gece saatlerinde metroda kaydedilen görüntüler dikkat çekti. Seyir halindeki metro vagonunda bulunan iki gencin, çevredekileri rahatsız eden sıra dışı hareketler yaptığı anlar kameralara yansıdı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        Öldürülen üst düzey isimler
        Öldürülen üst düzey isimler
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        Hamaney'in ölümünü gözyaşlarıyla duyurdu
        Hamaney'in ölümünü gözyaşlarıyla duyurdu
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        Pakistan ve Irak'ta ABD protestosu
        Pakistan ve Irak'ta ABD protestosu
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü
        İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        Yüz gerdirme faciası! "İhmaller var"
        Yüz gerdirme faciası! "İhmaller var"
        Yazarlardan Lucas Torreira'ya büyük övgü!
        Yazarlardan Lucas Torreira'ya büyük övgü!
        17 yıl sonra yeni suçlama
        17 yıl sonra yeni suçlama
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        "Her yerde kırmızı kart!"
        "Her yerde kırmızı kart!"
        Ünlüler büyük bedeller ödedi
        Ünlüler büyük bedeller ödedi
        "Biraz cimriyim"
        "Biraz cimriyim"