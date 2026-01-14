Toprak Razgatlıoğlu: Tarih yazmaya geldim

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'ndaki ilk yılında podyuma çıkmayı hedefliyor.

MotoGP kariyerine Yamaha'nın fabrika destekli uydu takımı Prima Pramac ile başlayacak Toprak Razgatlıoğlu'nun 2026 sezonunda kullanacağı Prima Pramac Yamaha motosikleti, İtalya'nın Siena kentinde tanıtıldı. Milli motosikletçi, tanıtımın ardından açıklamalarda bulundu.

Red Bull sporcusu Toprak, "Bizim için çok özel bir an. İlk kez MotoGP sürücüsü oluyoruz. Çok özel bir an, hayallerimiz gerçekleşti diyebiliriz. Yıllar önce böyle bir hayalimiz vardı. Ama bizim için çok uzaktı. Şimdi hayalini kurduğumuz yerdeyiz. İnşallah her şey güzel olur." dedi.

"İLK SEZON PODYUM ELDE EDEBİLİRSEK BİZİM İÇİN MUHTEŞEM OLACAK"

Milli motosikletçi, ilk kez MotoGP'de yarışacağını hatırlatarak, "Bizim için her şey yeni olacak. Herkesin büyük bir beklentisi var MotoGP'de. O beklentiyi biraz azaltmaya çalışıyorum. Çünkü öğrenme yılı bizim için MotoGP tamamen farklı. Öğreneceğimiz çok şey var." şeklinde konuştu.

İlk yıldaki hedefleri için ise Toprak, "İlk sezon podyum elde edebilirsek bizim için muhteşem olacak. Çünkü bize de motivasyon gerekiyor. Sizlerin de desteğiyle ilk yılı bir şekilde atlatmaya çalışacağız. 2027'ye daha güçlü bir şekilde gireceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"ARTIK 07'Yİ KULLANIYORUM" MotoGP'de farklı bir numara ile yarışacağını söyleyen Toprak, şunları kaydetti: "Biliyorsunuz numaram artık 54 değil. 54 numarayı kullanan başka bir pilot var burada. Kenan abiden 54 numarayı ve bayrağı devraldığımda özel işler başardık. Özellikle Superbike'ta 3 kez şampiyon olduk. MotoGP'de de 54 numara ile devam etmek istiyordum ama başka bir pilot kullandığı için başka bir numaraya geçtik. 7 numarayı düşünüyordum, 7 numarayı daha önce kullanan özel isimler de vardı ama sade geldi, çok hoşuma gitmedi. 07'yi organizasyona sorduk ve kabul ettiler. Gerçekten çok memnun oldum. Çünkü benim motosiklet kariyerimde ilk numaram 07'ydi ve şimdi artık 07'yi kullanıyorum. İnşallah bize şans getirir. 54 numara ile tarih yazdık, inşallah şimdi 07 ile de MotoGP'de tarih yazarız."