        Haberler Spor Motor Sporları MotoGP Toprak Razgatlıoğlu: Tarih yazmaya geldim - Motor Sporları Haberleri

        Toprak Razgatlıoğlu: Tarih yazmaya geldim

        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'ndaki ilk yılında podyuma çıkmayı hedeflediğini söyledi. Toprak, yaptığı açıklamada, "Bir hayalim var, buraya tatile gelmedik. Ülkemizi temsil ediyoruz, bayrağımızı dalgalandırıyoruz. En iyi şekilde de dalgalandırmamız gerekiyor. Ben buraya ülkemi temsil etmeye, bayrağımı dalgalandırmaya özellikle de iyi işler yapıp tarih yazmaya geldim" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 12:02 Güncelleme: 14.01.2026 - 12:02
        "Tarih yazmaya geldim!"
        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'ndaki ilk yılında podyuma çıkmayı hedefliyor.

        MotoGP kariyerine Yamaha'nın fabrika destekli uydu takımı Prima Pramac ile başlayacak Toprak Razgatlıoğlu'nun 2026 sezonunda kullanacağı Prima Pramac Yamaha motosikleti, İtalya'nın Siena kentinde tanıtıldı. Milli motosikletçi, tanıtımın ardından açıklamalarda bulundu.

        Red Bull sporcusu Toprak, "Bizim için çok özel bir an. İlk kez MotoGP sürücüsü oluyoruz. Çok özel bir an, hayallerimiz gerçekleşti diyebiliriz. Yıllar önce böyle bir hayalimiz vardı. Ama bizim için çok uzaktı. Şimdi hayalini kurduğumuz yerdeyiz. İnşallah her şey güzel olur." dedi.

        "İLK SEZON PODYUM ELDE EDEBİLİRSEK BİZİM İÇİN MUHTEŞEM OLACAK"

        Milli motosikletçi, ilk kez MotoGP'de yarışacağını hatırlatarak, "Bizim için her şey yeni olacak. Herkesin büyük bir beklentisi var MotoGP'de. O beklentiyi biraz azaltmaya çalışıyorum. Çünkü öğrenme yılı bizim için MotoGP tamamen farklı. Öğreneceğimiz çok şey var." şeklinde konuştu.

        İlk yıldaki hedefleri için ise Toprak, "İlk sezon podyum elde edebilirsek bizim için muhteşem olacak. Çünkü bize de motivasyon gerekiyor. Sizlerin de desteğiyle ilk yılı bir şekilde atlatmaya çalışacağız. 2027'ye daha güçlü bir şekilde gireceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        "ARTIK 07'Yİ KULLANIYORUM"

        MotoGP'de farklı bir numara ile yarışacağını söyleyen Toprak, şunları kaydetti:

        "Biliyorsunuz numaram artık 54 değil. 54 numarayı kullanan başka bir pilot var burada. Kenan abiden 54 numarayı ve bayrağı devraldığımda özel işler başardık. Özellikle Superbike'ta 3 kez şampiyon olduk. MotoGP'de de 54 numara ile devam etmek istiyordum ama başka bir pilot kullandığı için başka bir numaraya geçtik. 7 numarayı düşünüyordum, 7 numarayı daha önce kullanan özel isimler de vardı ama sade geldi, çok hoşuma gitmedi. 07'yi organizasyona sorduk ve kabul ettiler. Gerçekten çok memnun oldum. Çünkü benim motosiklet kariyerimde ilk numaram 07'ydi ve şimdi artık 07'yi kullanıyorum. İnşallah bize şans getirir. 54 numara ile tarih yazdık, inşallah şimdi 07 ile de MotoGP'de tarih yazarız."

        "TARİH YAZMAYA GELDİM"

        MotoGP'de tarih yazmak istediğini belirten Toprak, "Bir hayalim var, buraya tatile gelmedik. Ülkemizi temsil ediyoruz, bayrağımızı dalgalandırıyoruz. En iyi şekilde de dalgalandırmamız gerekiyor. Ben buraya ülkemi temsil etmeye, bayrağımı dalgalandırmaya özellikle de iyi işler yapıp tarih yazmaya geldim. Hayatımdaki en büyük hayalim, Google'a Toprak Razgatlıoğlu yazınca Superbike ve MotoGP şampiyonu yazmasını çok isterim. İnşallah yazıldıysa buna hep birlikte şahitlik edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        "2026'DA TOPRAK'I PODYUMDA GÖRMEK İSTİYORUM"

        Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ise "Toprak'ın gurur gecesiydi. Herkes onu MotoGP'de görmek istiyordu ve resmi olarak motoruyla birlikte tanıtıldı. İspanya'da testlere çıktı. Çıkmış olduğumuz testlerde Toprak, MotoGP geleceğiyle ilgili sinyalleri verdi." dedi.

        Toprak'ın bu yıl podyum göreceğine inandığını söyleyen Sofuoğlu, şunları dile getirdi:

        "Toprak'ın çok parlak bir MotoGP geleceğinin olduğunu düşünüyorum. Tabii, 2026 sezonunda bunu beklemek için çok erken. 2026'da Toprak'ı podyumda görmek istiyorum. Tabii bu birincilik de olabilir, İstiklal Marşı'mızı ilk sezonunda çaldırmak inşallah nasip olur. Benim hayalim, Toprak'ı bu sezon podyumda görmek. İnşallah çok görürüz. Bu sezon podyum görürsek 2027 de beklentimin yükseleceği yıl olacak. 2026 yılında Yamaha markasının hayali MotoGP dünya şampiyonu olmak değil. 2026 yılında Yamaha markasının hayali 2027 yılında sil baştan yazılacak kuralların motorunu hazırlamak ve o motora altyapıyı yapmak. O yüzden marka tarafından hazırlık yapılması için geri adım atıldı. O yüzden bu planlar çerçevesinde Toprak podyuma çıkarsa çok büyük bir başarı olacak."

