Saliha Çolak scolak@haberturk.com

Koronavirüs nedeniyle ekonomide yaşanan olumsuzlukların telafi edilmesi için hazırlanan, 62 madde iken 15 maddelik teklife dönüştürülen ekonomi torba yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Komisyon üç ay süreyle işçi çıkarmayı yasaklayan düzenlemenin de yer aldığı teklifini kabul etti.

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre paketin uzlaşmayla, 48 saat bekleme süresi aşılarak, bu gece genel kurulda görüşülmesi planlanıyor.

'HAKSIZ FİYAT DEĞERLENDİRME KURULU' OLUŞTURULACAK

Plan Bütçe Komisyonu’nda Covid-19 ekonomik paketine “Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu” oluşturulmasına dair madde eklendi. Kurum stokçuluk ve fahiş fiyatla mücadele edecek. Korona sürecinde maske gibi malzemeleri aşırı zam yapanlar cezalandırılacak. Fahiş fiyata 10 bin ile 100 bin, stokçulara 50 bin ile 500 bin arasında para cezası verilebilecek.

Yönetmeliğe dayalı denetimlerin sonucunda kesilen cezalar yargıdan döndüğü için yasal güvence getirilmesi amacıyla kurul kuruldu.

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