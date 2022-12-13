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Tornavidalı gaspçıyı öldürmüştü! Flaş gelişme!

Bursa'da, kendisini tornavida ile tehdit edip, cep telefonunu isteyen 31 yaşındaki Erkan Aysu'yu öldüren tutuksuz sanık 21 yaşındaki Enes K.'nin yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi. Savcı, sanığın tutuklanmasını ve 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti ise savcının tutuklama talebini reddedip, duruşmayı erteledi

Tornavidalı gaspçıyı öldürmüştü! Flaş gelişme! - Günün öne çıkan haberleri
Tornavidalı gaspçıyı öldürmüştü! Flaş gelişme!
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DHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde olay, 3 Ocak günü saat 08.30 sıralarında Yahşibey Mahallesi'nde meydana geldi. Erkan Aysu (31), iddiaya göre, Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Enes K.'yi (21) çalıştığı süpermarkete giderken yolunu kesip, elindeki tornavidayı göstererek, cep telefonunu istedi.

BOĞAZINI SIKTI İDDİASI

Olayda hayatını kaybeden Erkan Aysu.
Olayda hayatını kaybeden Erkan Aysu.

DHA'da yer alan habere göre Aysu, kendisine olumsuz cevap veren Enis K.'ye, "Seni burada öldürürüm. Kimse bulamaz" diyerek, tornavidayı karnına dayayıp, boğazını sıktı.

BIÇAKLA ŞÜPHELİYİ YARALADI

Bu sırada cebindeki bıçağı çıkaran Enis K., Aysu'yu yaralayıp, yakındaki evine geri döndü. Enis K., daha sonra olayı anlattığı ağabeyiyle Aysu'nun bulunduğu yere gitti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne durum bildirildi, Enes K. ise işe gitti. Birçok suçtan kaydının bulunduğu belirtilen Erkan Aysu, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Çalıştığı markette gözaltına alınan Enes K. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Enes K. hakkında Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Enis K.'nin ailesi, avukat aracılığıyla tutukluluğa itiraz etti. İtiraz dilekçesinde; olaya evinin penceresinden şahit olan komşu Güzide A.'nın, "Olayın yaşandığı sokakta oturuyorum. Sabah namazımı kıldıktan sonra dışarıdan bir yüksek, bir de alçak ses geldiğini duydum. Alçak ses, 'İmdat' diyordu. Bağrışmalar üzerine birinci kat penceresini açtım. Tanımadığım bir şahıs, Enes'i komşu bahçe duvarına yaslamıştı. Bir eliyle Enes'in boynunu, diğer eliyle de karnını bastırıyordu. Bu arada Enes, sağ elindeki telefonu havaya kaldırmış şekilde kendini savunmaya çalışıyordu. Telefonu alıp, polisi aramak için içeriye girdim. Sonra tekrar cama döndüğümde Enes'in 'Aman Allah'ım' dediğini duydum. Elleri havadaydı. Diğer şahıs, duvara yaslanmış kanlar içinde yerde yatıyordu. Elinde tornavida vardı. Enes de titriyordu. Enes aşağıya doğru giderken; şahsın arkasından 'Kardeş, bir dakika baksana' diye seslendiğini duymuş" şeklindeki ifadesi yer aldı.

ENES 37 GÜN SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, tanık ifadesinin yanı sıra olay sırasında Erkan Aysu'nun elindeki tornavida ile üzerinde bulunan bir miktar uyuşturucu ve çakmak gazını da dikkate alarak, 'suçun mahiyeti' ve 'mevcut delil durumu' göz önünde bulundurup, 37 gün cezaevinde kalan Enes K.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Savcı ile Erkan Aysu ailesinin avukatı, karara itiraz etti, dosya Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşındı. Dosyayı inceleyen heyet de 'Tahliye kararı usul ve yasalara uygun verilmiştir' görüşünü bildirip, her iki itirazı da reddetti.

"KORKUTMAK İÇİN BACAĞINA HAMLE YAPTIM"

Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 3'üncü duruşmaya; Samsun'dan SEGBİS aracılığı ile katılıp, savunma yapan tutuksuz sanık Enes K., "Olay sabahı işe gitmek için evden çıktım. Cep telefonuma baktığım sırada birisi, 'Pişt, buraya gel' diyerek bağırdı. Daha sonra elindeki tornavida ile yanıma gelip, 'Cep telefonunu ver' dedi. Kendisine, 'Bana lazım' deyince, boğazımı sıkıp, tornavidayı karnıma dayadı. Korktum, canım yandı. Ben de yanımda taşıdığım bıçakla kendimi korumak ve onu korkutmak için bacağına hamle yaptım. Yaralanınca yere düştü, üzüldüm. Eve gidip, ağabeyime haber verdim. 'İlgilenin' dedim, geç kaldığım için işe gittim. Bu kişinin öldüğünü daha sonra çalıştığım depoya gelip, beni gözaltına alan polisten öğrendim. Çok üzüldüm" diyerek daha önceki ifadesini tekrar etti.

AVUKATTAN 'KURGU OLABİLİR' SAVUNMASI

Öldürülen Erkan Aysu'nun ailesinin avukatı ise Enes K.'nin suçu kasıtlı olarak işlediği yönünde kanaat oluşturduğunu, görüntülerden sanığın soğukkanlı davrandığını ve işlediği suçun sonuçlarını bilebilecek konumda olduğunu söyledi. Avukat ayrıca Erkan Aysu'nun elindeki tornavidanın Enes K. ya da ağabeyi tarafından konulup, kurgu olabileceğini belirterek, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

MÜTAALA VEREN SAVCI TUTUKLAMA İSTEDİ

3'üncü duruşmada mütalaasını veren savcı, olay tarihinde ölen Erkan Aysu ile Enes K.'nin karşılaşıp, sokak içerisine geçtiklerini, burada sanığın maktulü bıçakla hayati bölgelerinden birden fazla darbeyle yaraladığını ve maktulün bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

Toplanan deliller ışığında savcı, tutuksuz yargılanan Enes K.'nin tutuklanmasını ve 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi. Enes K. ile avukatı mütalaaya karşı ek süre istedi. Mahkeme heyeti ise savcının tutuklama talebini reddedip, duruşmayı erteledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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