        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Torreira'dan Boca Juniors itirafı - Galatasaray Haberleri

        Torreira'dan Boca Juniors itirafı

        Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Arjantin ekibi Boca Juniors'la ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. Torreira, "Boca Juniors'ta oynamayı hayal ediyorum fakat benimle ilgilenmediler" dedi.

        Giriş: 14.01.2026 - 21:27 Güncelleme: 14.01.2026 - 21:27
        1

        Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, ülkesi Uruguay'da katıldığı bir radyoda çarpıcı açıklamalara imza attı.

        İşte Torreira'nın sözleri:

        2

        "SONSUZA KADAR MİNNETTARIM"

        "Wanderers'a sonsuza kadar minnettar kalacağım. Onlar olmasaydı, asla birinci lige çıkamazdım. Avrupa ve milli takıma girmek hiç mümkün olmazdı."

        3

        FENERBAHÇE DERBİSİ

        "Fenerbahçe ile finalde kaybettikten sonra benim için zor günler oldu. Benim Galatasaray'a olan bağlılığım kadar bağlıysanız, bu tür yenilgiler çok acı verir."

        4

        GALATASARAY'DA HEDEFLER

        "Böylesine büyük bir kulüpte olmak çok büyük bir sorumluluk. Her zaman önemli maçlar oynuyorsunuz. Ligde rekabet etmeye devam etmek ve Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki aşamasına geçmek istiyoruz."

        5

        FERNANDO MUSLERA

        "Fernando Muslera'nın kulüpten ayrılması hepimizi üzdü ve bunu her gün hissediyoruz. Çok önemli bir oyuncuyu kaybettik. Benim için zor zamanlarda bana eşlik eden bir baba gibiydi."

        6

        "ORADA OYNAMAK İSTERİM"

        "Türkiye'de kariyerimin en önemli sözleşmesini imzaladım ve bu kulüp bana hayat verdi. O yüzden ben de kendimi bu kulüp için feda etmeliyim. İki yıllık sözleşmem daha var ve Galatasaray'a son güne kadar saygı duymakla yükümlüyüm. Ama daha sonra Nacional'de oynamak isterim."

        7

        BOCA JUNİORS İTİRAFI

        "Hayallerimden biri Boca'da oynamak ama onlar benimle hiç ilgilenmediler. Benimle ilgilenmemeleri anlaşılabilir. Ben, beni isteyen yerlerde oynuyorum."

        8

        MAURO ICARDI

        "Icardi ile çok iyi bir ilişkim var. Hayatımın en zor anlarında bana yardım etti. Hem Türkiye'de hem de Arjantin'de çok şey yapıyor. Harika bir adam ve bazen başına gelenler beni üzüyor."

        9

        "MİLLİ TAKIM'DA OLMAMAK BENİ ÜZÜYOR"

        "Milli takımda olmamak beni üzüyor. Orada olmayı çok istiyorum. Ama seviyemi korumaktan başka yapabileceğim pek bir şey yok. 29 yaşındayım ve Avrupa'da 500'den fazla maç oynadım, artık kanıtlamam gereken bir şey yok. Bir teknik direktör seni istemiyorsa, seni kadroya almaz."

