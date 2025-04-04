Denizli'de olay, 9 Ağustos 2024'te Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde yaşandı. Anneannesi Asiye Kaytan (80) ile yaşayan ve aynı ismi taşıyan Asiye Vural (18), akşam işten geldikten sonra dışarı çıkmak istedi.

DHA'daki habere göre anneanne Asiye Kaytan, anne babası ayrı olan torununun güvenliği için kapıyı kilitleyip, dışarıya çıkmasına izin vermedi. Bu sırada eline evde giydiği terliği alan Asiye Kaytan, izin vermemesine rağmen kapıyı açmak isteyen torununun üzerine yürüyüp, koluna vurdu.

Soruşturma kapsamında Asiye Vural'ın ifadesine başvuruldu. Polis merkezinde Asiye Kaytan ve torunu Asiye Vural, birbirlerinden şikayetçi olmadı ancak kamu davası açıldı.

KAMU DAVASI AÇILDI

Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, torununa terlikle vuran anneanne Asiye Vural hakkında, silahtan sayılan terlikle darp ettiği, kapıyı kilitlediği, torunu Asiye Vural'ın da telefonla anneannesinin başına vurarak kendisini savunduğu belirtildi.

KARAR ONANIRSA CEZAEVİNE GİRECEK

Asiye Kaytan hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davada, 25 Şubat'ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, Asiye Kaytan'ı 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetin yoksun kılmak' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti suçun altsoyuna karşı silah sayılan terlikle işlendiği gerekçesiyle bir kat artırım yaparak verilen bu cezayı 4 yıl 12 ay hapis cezasına çıkardı. Ardından da takdiri indirim yapıp cezasını, 4 yıl 2 ay hapse indirdi. Karar istinaf mahkemesine taşındı. Karar onanırsa Kaytan, cezaevine girecek.

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"KİMSE EVLADINI DARP ETMESİN"

Asiye Kaytan, bir daha eline terlik almayacağını belirterek, "Torunum akşam çıkmak istedi, izin vermedim, kapıyı kilitledim. Terlikle eline vurdum, o da telefonla başıma vurdu. Kanayınca korkup ambulans çağırdı. Beni hastaneye, onu polis merkezine götürdüler. Mahkemeye çıktım, hakime torunumun ceza almasını istemediğimi söyledim. O ceza almadı ama ben silah sayılan terlik yüzünden 4 yıl 2 ay hapis cezası aldım.

"ORADA NASIL YAŞARIM, AMELİYATLIYIM"

80 yaşından sonra cezaevine mi gireceğim? Orada nasıl yaşarım, ameliyatlıyım, zor yürüyorum. Anne terliği yüzünden beni cezaevine atacaklar. Kimse evladını terlikle darp etmesin. Anne terliği silahmış, nereden bileyim" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE OLMASINI İSTEMEZDİM"

Torun Asiye Vural ise "Anneannem koluma terlikle vurduğu ve evden çıkamama engel olduğu için hapis cezası aldı. Böyle olmasını istemezdim. Ben de ondan şikayetçi olmadım ama kamu davası açıldı. Anneler 'terlik' deyip, geçmesin. Sakın çocuklarına silah sayılan terlikle vurmasınlar" dedi.