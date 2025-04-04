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        Haberler Gündem 3. Sayfa Torununa vurduğu terlik 'silah' sayıldı! 80 yaşındaki nineye 'Anne terliği' hapsi! | Son dakika haberleri

        Torununa vurduğu terlik 'silah' sayıldı! 80 yaşındaki Asiye nineye 'Anne terliği' hapsi!

        Denizli'de, akşam dışarı çıkmak isteyen torunu 18 yaşındaki Asiye Vural'a engel olup, terlikle koluna vuran 80 yaşındaki Asiye Kaytan hakkında açılan kamu davasında, 'Anne terliğinin silah sayılması' ve 'Kişiyi hürriyetin yoksun bırakma' suçlarından toplam 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Cezanın onanması durumunda cezaevine girecek olan Kaytan, "Anne terliği silahmış, nereden bileyim" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 10:48 Güncelleme: 04.04.2025 - 11:07
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        80 yaşındaki nineye 'Anne terliği' hapsi!
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        Denizli'de olay, 9 Ağustos 2024'te Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde yaşandı. Anneannesi Asiye Kaytan (80) ile yaşayan ve aynı ismi taşıyan Asiye Vural (18), akşam işten geldikten sonra dışarı çıkmak istedi.

        KAPIYI KİLİTLEYİP DIŞARI ÇIKARTMADI

        DHA'daki habere göre anneanne Asiye Kaytan, anne babası ayrı olan torununun güvenliği için kapıyı kilitleyip, dışarıya çıkmasına izin vermedi. Bu sırada eline evde giydiği terliği alan Asiye Kaytan, izin vermemesine rağmen kapıyı açmak isteyen torununun üzerine yürüyüp, koluna vurdu.

        TERLİKLİ TELEFONLU KAVGA

        Torunu Vural ise anneannesine elindeki telefonla başına vurarak karşılık verdi. Asiye Kaytan başından yaralandı. Kaytan, götürüldüğü Denizli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

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        KARŞILIKLI ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

        Soruşturma kapsamında Asiye Vural'ın ifadesine başvuruldu. Polis merkezinde Asiye Kaytan ve torunu Asiye Vural, birbirlerinden şikayetçi olmadı ancak kamu davası açıldı.

        KAMU DAVASI AÇILDI

        Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, torununa terlikle vuran anneanne Asiye Vural hakkında, silahtan sayılan terlikle darp ettiği, kapıyı kilitlediği, torunu Asiye Vural'ın da telefonla anneannesinin başına vurarak kendisini savunduğu belirtildi.

        KARAR ONANIRSA CEZAEVİNE GİRECEK

        Asiye Kaytan hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davada, 25 Şubat'ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, Asiye Kaytan'ı 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetin yoksun kılmak' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti suçun altsoyuna karşı silah sayılan terlikle işlendiği gerekçesiyle bir kat artırım yaparak verilen bu cezayı 4 yıl 12 ay hapis cezasına çıkardı. Ardından da takdiri indirim yapıp cezasını, 4 yıl 2 ay hapse indirdi. Karar istinaf mahkemesine taşındı. Karar onanırsa Kaytan, cezaevine girecek.

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        "KİMSE EVLADINI DARP ETMESİN"

        Asiye Kaytan, bir daha eline terlik almayacağını belirterek, "Torunum akşam çıkmak istedi, izin vermedim, kapıyı kilitledim. Terlikle eline vurdum, o da telefonla başıma vurdu. Kanayınca korkup ambulans çağırdı. Beni hastaneye, onu polis merkezine götürdüler. Mahkemeye çıktım, hakime torunumun ceza almasını istemediğimi söyledim. O ceza almadı ama ben silah sayılan terlik yüzünden 4 yıl 2 ay hapis cezası aldım.

        "ORADA NASIL YAŞARIM, AMELİYATLIYIM"

        80 yaşından sonra cezaevine mi gireceğim? Orada nasıl yaşarım, ameliyatlıyım, zor yürüyorum. Anne terliği yüzünden beni cezaevine atacaklar. Kimse evladını terlikle darp etmesin. Anne terliği silahmış, nereden bileyim" ifadelerini kullandı.

        "BÖYLE OLMASINI İSTEMEZDİM"

        Torun Asiye Vural ise "Anneannem koluma terlikle vurduğu ve evden çıkamama engel olduğu için hapis cezası aldı. Böyle olmasını istemezdim. Ben de ondan şikayetçi olmadım ama kamu davası açıldı. Anneler 'terlik' deyip, geçmesin. Sakın çocuklarına silah sayılan terlikle vurmasınlar" dedi.

        "İSTİNAFTA DEĞİŞMESİNİ UMUT EDİYORUZ"

        Asiye Kaytan'ın avukatı Hasan Ozan Orpak da "Daha önce de Denizli'de silah sayılan anne terliği davası vardı. Anne terliğinin Türk toplumundaki değeri tartışılmaz. Hepimiz anne terliğiyle büyüdük. Doğru ya da yanlış olup olmadığı konusuna girmiyorum. Anne terliği haberi ilk çıktığında dünya kamuoyuna yansımıştı. Şu an yerel mahkemeden çıkan bir karar var. İstinaf sürecinde bunun hukuki olarak değişeceğini umut ediyoruz. Terliğin silah olmadığı daha önce yayınlanmıştı" diye konuştu.

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