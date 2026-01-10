Habertürk
        TOSFED Gala Gecesi İstanbul'da yapıldı

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2025 sezonu ulusal şampiyona ve kupalarında dereceye giren sporcu ile takımlara ödülleri verildi.

        Giriş: 10.01.2026 - 00:15 Güncelleme: 10.01.2026 - 00:15
        TOSFED Gala Gecesi İstanbul'da yapıldı
        TOSFED 2025 Gala Gecesi, Zorlu PSM'de gerçekleştirildi. Törene TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, TOSFED Yönetim Kutulu üyeleri, sporcular, kulüplerin ve sponsor firmaların temsilcileri katıldı.

        Törende konuşan başkan Eren Üçlertoprağı, 2025 yılı değerlendirmesinde, "Bu yılın en önemli gelişmesi İstanbul Park'ın federasyonumuza devredilmesiydi. Bize bu imkanı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bize büyük destek veren Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ile Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a şükranlarımı sunuyorum. Bu gelişme, Türkiye'de otomobil sporları tarihinin yeniden yazılmasına imkan sağladı. Buradan yeni Ayhancanlar, Aliler, Keremler ve birçok uluslararası şampiyon çıkaracağız." diye konuştu.

        İstanbul Park'ı halka açtıklarını aktaran Üçlertoprağı, "2025 FIA Dünya ve Avrupa Rallikros Şampiyonası'nda 22 bin kişiyi aşkın seyirci ağırladık. Bu bizim geleceğe daha umutla bakmamızı sağladı. Diğer yandan da bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmaların meyvesi olarak değerlendirdik." dedi.

        Üçlertoprağı, FIA'ya bağlı 145 federasyondan biri olduklarını dile getirerek, "Bu federasyonlar arasında en aktif ve Formula 1 pisti işleten tek federasyonuz. Formula 1 ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Devletimizin verdiği yetki ve güçle inşallah Formula 1'i ülkemize geri döndürmek için tüm çabayı sarf ediyoruz. Ülkemizin gücü ve imkanları çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz müzakerelerin olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        Başkan Üçlertoprağı'nın konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Kulüpler, sponsorlar ve iş ortaklarına plaketler verildi.

        Ardından Türkiye'yi yurt dışındaki farklı organizasyonlarda temsil eden ve başarı elde eden milli sporcular Ayhancan Güven, Alp Aksoy, Ali Türkkan, Oytun Albayrak, Uğur Soylu, İskender Zülfikari, Zeynep Çukurova, Koray Kamiloğlu, Temel Çamlıdağ, Ramazan Kaya, Murat Çuhadaroğlu, İbrahim Okyay, Sinan Çiftçi ile Berk Kalpaklıoğlu'na özel plaket takdim edildi.

        ÖDÜL ALANLAR

        Öne çıkan kategorilere göre dereceye giren sporcular ve takımlar şöyle:

        Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Şampiyonası: Kerem Kazaz, Ali Türkkan, Buğra Banaz

        Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Kadın Pilot: Sevgi Aktürk, Hande Erdoğan, Sevcan Sağıroğlu

        Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Takımlar: GP Garage My Team, Team Petrol Ofisi

        Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Co-Pilot: Oytun Albayrak, Onur Ahıskalı, Kutay Ertuğrul

        Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Genç Pilot: Kerem Kazaz, Demir Sancaklı

        Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli İki Çeker: Hüseyin Çetmen, Ömer Faruk Çabuk, Burak Dalkılıç

        Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Kadın Co-Pilot: Begüm Uludağ, Asena Sancaklı

        Berç Arhanyan TOSFED Ralli Kupası: Evren Olcay, Alptekin Işıkalp, Faruk Sayın

        AVIS Türkiye Pist Maxi Grup: Zekai Özen, Umut Göktaş

        AVIS Türkiye Pist Süper Grup: Orçun İnce, Kaan Marangoz, Murat Gürakan

        AVIS Türkiye Pist Takımlar: Texaco Team AMS, Erven Maden H2k Racing Team, Team ADD

        Petlas Türkiye Offroad Şampiyonası: Mustafa Gül, Salih Ünsal, Melih Songur

        Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası: Burak Dağaltı, Mehmet Hüzmen, Cengiz Kabatepe

        Türkiye Baja Otomobil Şampiyonası: Zeki Karaçaylı, Alper Sarper, Ahmet Tınkır

        Türkiye Drift Şampiyonası: İbrahim Yücebaş, Ömer Mert Örs, Berfu Tutumlu

        MOTUL Türkiye Karting Mini Kategori: Ali Sururi Akgün, Cem Karakömür, Uygar Arslan Bilgili

        MOTUL Türkiye Karting Junior Kategori: Erin Ünlüdoğan, Ali Fuat Miras, Demir Sağım

        MOTUL Türkiye Karting Senior Kategori: Ayşe Çebi, Onur Müldür, Ateş Birinci

        MOTUL Türkiye Karting Master Kategori: Muratcan Eğilmez

        MOTUL Türkiye Karting Senior Kategori Kadınlar: Ayşe Çebi, Zeynep Çukurova

        MOTUL Türkiye Karting Takımlar: Dynamic Racing Team, Borusan Otomotiv, Motorsport Emre Ergör Karting Team

        TOSFED Micro Karting Kupası: Ali Ersin Yücesan, Aras Pınar, Yiğit Nedim Çelik

        AVIS Türkiye Tırmanma Kategori 1: Oğuz Alp Aral, Ahmet Aydınalp

        AVIS Türkiye Tırmanma Kategori 2: Demir Sancaklı, Baran Demirkan, Yasemin Erikli

        AVIS Türkiye Tırmanma Kategori 3: Engin Apaydın, Hasan Erdoğan

        AVIS Türkiye Tırmanma Kategori 4: Burak Başlık, Cem Yalın, Şevket Çınar

        AVIS Türkiye Tırmanma Takımlar: GP Garage My Team

