Tosla'da yeni dönem

Akbank iştiraki olan finansal teknoloji şirketi AKÖde, Tosla markası ile iş dünyası ve finans sektöründe dönüşüm başlatacaklarını duyurdu. Bireysel dijital finans çözümlerinde beş milyondan fazla kullanıcıya verdiği hizmetle Tosla, bireysel kullanıcıların yanı sıra artık KOBİ’lere, ticari ve kurumsal firmalara da hizmet sunacak.

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Altı yıl önce faaliyete başlayan AKÖde, bir yıl sonra Tosla markasıyla gençlerin finansal ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan girişimiyle ilk adımını attı. Tosla bireysel kullanıcılara sunduğu finansal çözümlere ek dönüşüm kapsamında işletmelere sağladığı çözüm ve hizmetlerin tamamını Tosla İşim adı altında sunuyor. KOBİ’ler ve girişim ekosistemi başta olmak üzere işletmelerin finansal hayatları desteklenecek. Tosla İşim hizmet sağlayıcı olarak farklı çözümlerin uygulama ve programlama arayüzlerini (API) tek noktadan sağlayarak firmalara çözümler sunmayı hedefliyor.

E-ticaret ve uzaktan ödemede, Link ile Ödeme, Sanal POS, fiziksel ödemede Yazar Kasa POS ve alternatif ödeme çözümü olarak Kredi ile Ödeme Geçidi, Tosla İşim’in sunduğu araçlar.

Tanıtım toplantısında AKÖde Genel Müdürü Emel Arseven Tosla’nın dönüşüm yolculuğunu, strateji ve vizyonunu, AKÖde Genel Müdür Yardımcısı Aylin Özinci ise Tosla ve Tosla İşim’in çözümlerini ve deneyimlerini tanıttı. Tosla’nın yeni reklam filmlerinin izlemesinin de yapıldığı etkinlikte markadaki dönüşüm hikayesi de paylaşıldı.

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"YENİ HİZMET MODELİMİZ TOSLA İŞİM"

Finansal ekosistemdeki tüm segmentleri kapsayan bir sürece girdiklerini ve Tosla’nın yeni hizmet modeli ile KOBİ, ticari ve kurumsal firmalara kadar genişleyen bir kitleye hizmet vermeye başladıklarını belirten AKÖde Genel Müdürü Emel Arseven konuşmasında, “Yeni hizmet modelimizi Tosla markamız altında “Tosla İşim” ile duyurmaktan gurur duyuyoruz. Bu yeni iş modelimizle, özellikle KOBİ’lerin finansal hayatlarını desteklemek için gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ile finansal hizmet sağlayıcı olmanın ötesine geçerek girişimler nezdinde de iş dünyasının gelişimine katkıda bulunma misyonumuzu da vurguluyoruz. Tosla İşim ile küçük ve orta ölçekli işletmeleri, girişim ekosistemini sadece finansal açıdan desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda onların ihtiyaçlarını dinlemeye ve anlamaya özen gösteriyoruz. Bu doğrultuda KOBİ'lerle etkileşimde bulunmak ve çözümlerimizi onların ihtiyaçlarına göre şekillendirmek, Tosla'nın sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmasında temel bir faktör” dedi.

Arseven, açık bankacılık, servis bankacılığı gibi düzenlemeleri ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, her türlü yeniliği en iyi deneyimle müşterilerine sunmaya çalıştıklarını ifade etti.

Bireylere sundukları hizmet modelinde, son iki yılda işlem cirolarının üç kat, müşteri bazının iki buçuk kat arttığını da vurgulayan Arseven, bu gelişime paralel olarak hedef kitlelerinin de sadece gençlerle sınırlı kalmayıp 25 yaş üstü kullanıcı oranının da iki kat artış gösterdiğini söyledi.

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Başka banka ve finansal kurumlarla da iş birliği içerisinde olduklarını ve bu yeni anlayışla değer yaratma konusunda iddialı yeni nesil bir finansal hizmet modeli sunduklarını da söyleyen Arseven, kullanıcılar ve üye iş yerlerine tercih şansı sundukları bir model ile Türkiye'deki fintek ekosistemini geliştirmeyi hedeflediklerini ve bununla ilgili yatırımları sürdüreceklerini de sözlerine ekledi:

"Önümüzdeki beş yılda pazar lideri olmayı hedefliyoruz. AKÖde ve Tosla, finans sektöründe genç bir marka olarak hızlı bir büyüme sergileyerek, müşteri odaklı hizmet anlayışı ve inovatif yaklaşımıyla sektöre yön veren bir oyuncu haline geldi. Gelecekte de müşteri ihtiyaçlarına çözüm üreten, sürdürülebilir ve yenilikçi bir marka olarak varlığını sürdürmeye devam edecek.”

İletişim stratejilerini bir parçası olan marka dönüşümüyle; hızlı, pratik, güvenilir ödeme çözümleri sunan, sadece Türkiye'de değil, küresel çapta da hizmet veren start-up heyecanıyla başlayıp sektörel liderlik yolunda hızlı adımlar atan bir süreci yansıttıklarını ifade eden Emel Arseven, Tosla’nın yeni reklam filminde de bu yaklaşımı ön plana çıkardıklarını söyledi:

“Strateji ve vizyonumuza paralel logolarla birlikte Tosla’nın marka dünyasında da dönüşüm sağladık; ‘Cebin, Senin ve İşin için’ diyerek başladığımız relansman iletişimlerinde göreceğiniz reklam filmleri, radyo, görsel, dijital iletişimlerde bu yeni marka olgularını barındırdık. Tosla ile hedefimiz; bireysel kullanıcıların ve işletmelerin günlük hayatlarını kolaylaştırmak, kusursuz bir deneyim sunmak. Tüm iletişimlerimizde Tosla’nın hedeflediği çözüm ortağı değer önermemizi de ‘Kullanıcılarımız, Tosla ile ödeme yaparken kazanır, işletmeler ise Tosla İşim ile ödeme alırken kazanır’ diyerek vurguluyoruz.”

AKÖde Strateji ve Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aylin Özinci de Tosla’nın sunduğu çözümleri ve kullanıcı deneyimlerini aktardı. Tosla’nın başta gençler olmak üzere yeniliklere açık hedef kitleye günlük ödeme ve finansal ihtiyaçlarını kolay ve hızlı şekilde sunan bir platform olarak yola çıktığını söyleyen Aylin Özinci, Tosla ön ödemeli kartların yurt içinde ve yurt dışında fiziksel ve e-ticaret alışverişlerinde kullanılabildiğini, açık bankacılık servisleri ile banka hesaplarının Tosla’ya eklenebildiğini de belirtti.

Tosla’da olduğu gibi Tosla İşim’e de müşterilerin dijital kanallar aracılığıyla başvurabildiklerini ifade eden Aylin Özinci, “Link ile Ödeme” hizmetiyle satıcı ve alıcının farklı ortamlarda olduğu durumlarda hızlı ve pratik bir ödeme çözümü olduğunu, ayrıca işyerlerinin e-ticaret ödemelerini alabilmek için Tosla İşim Sanal POS başvurusu yapabildiklerini de söyledi:

“Tosla İşim üye işyerleri; tek entegrasyonla birçok farklı kart markasına 12’ye varan taksit sunabilir, aynı gün içerisinde ödeme almaya başlayabilir, aylık hiçbir ücret ödemeden tek komisyon oranı ile çalışabilirler. Ödemelerde farklı banka kartlarına taksit sunmak isteyen bir e-ticaret sitesinde, müşterisi taksit seçerek dilediği kartı ile ödeme işlemini saniyeler içerisinde tamamlarken, işyerleri Tosla İşim panelinde ödeme alma, işlem takibi, detaylı rapor ve analiz yanı sıra çalışma şartlarını, limitlerini kontrol edebilir, teknik ve operasyonel destek talebinde bulunabilirler. Bu servislerin tamamlayıcısı olarak Tosla İşim’de fiziki ödemelerde de sanal pos’a benzer fırsatları sağlıyoruz. Hugin ile iş birliği yaparak sunduğumuz çözümde, var olan Hugin POS cihazlarına Tosla İşim yüklenebiliyor ya da dileyen üyelerimiz Hugin cihaz da alabiliyorlar.”

Tosla İşim’in en yeni servislerinden bir diğerinin ise işletmelere alternatif ödeme almayı sundukları Kredi ile Ödeme Geçidi, olduğunu vurgulayan Özinci, bu servis ile Sanal POS ve Fiziki POS çözümlerinde olduğu gibi beş farklı kurumun kredisini tek bir entegrasyon ile e-ticaret ödemeleri için kullanılabilir hale getirdiklerini söyledi:

“Tosla Ödeme Geçidi ile kartlı ödemenin yanı sıra işletmeler alışveriş kredisi ile de ödeme alabiliyor. Müşteriler kolay bir şekilde teklif almak istedikleri kurumu seçiyor, bilgilerini girerek, güvenlik adımından geçiyor ve teklifleri görüntüleyerek, kendisi için en uygunu seçiyor. İlgili kurumun uygulamasındaki onayın ardından anında ödeme tamamlanarak alışverişini yapabiliyor. Tosla Ödeme Geçidi ile e-ticarette kredi ile ödeme çözümümüzü çok yakında fiziki ödemelerde de sunacağız. Açık bankacılık ve servis bankacılığı ile farklı ödeme çözümlerini de Tosla İşim işyerlerimize sunacağız.”