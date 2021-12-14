Reuters

Geçtiğimiz hafta Japonya'daki fabrikalarında tedarik sıkıntıları nedeniyle üretime ara veren Toyota, elektrikli araçlar için dev bir yatırım planı açıkladı.

Japon otomotiv üreticisinin 30 yeni elektrikli otomobil geliştirmek için 35 milyar dolarlık yatırım yapacağı belirtilirken, söz konusu yatırımın 2030 yılına yapılacağı kaydedildi.

Şirket, bu planın hibrit ve hidrojen araçlar da dahil olmak üzere elektrikli araçlara 10 yılda yapılacak toplam 70 milyar dolarlık yatırımın bir parçası olacağını söyledi.

Toyota CEO'su Akio Toyoda, 2030 yılına kadar Japon üreticinin yıllık 3.5 milyon elektrikli otomobil satışı hedeflediğini söyledi.

Toyota, daha önce yaptığı açıklamalarda 2025 yılına kadar piyasaya 15 yeni elektrikli model süreceğini bildirmişti. Şirket, 2030 yılına kadar pil üretimine ayırdığı kaynağı da artırdığını ve 17 milyar dolara çıkardığını da duyurdu.

Otomotiv sektörünün milyar dolarlar harcadığı elektrikli otomobiller hala otomobil satışlarının küçük bir bölümünü oluşturuyor. Fakat, küresel otomobil pazarının daraldığı 2020'de bile yeni elektrikli otomobil satışlarının yüzde 41 artması, markaların gelecek planlarını etkilemiş durumda.