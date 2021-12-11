AA

Japon otomotiv üreticisi Toyota, bir yandan çip krizi ile mücadele ederken, diğer bir yandan da yeni yatırımlara hazırlanıyor.

Yapılan açıklamaya göre, şirket lityum-iyon bataryalarının tedarik zincirini genişletmek için ABD'de otomobil batarya tesisi kuracak.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde kuracağı otomobil batarya tesisine 1.29 milyar dolarlık yatırım yapacak Toyota, tesisin 2025'te hizmete girmesini hedefliyor.

Her biri yıllık 200 bin lityum-iyon bataryası imal edebilecek 4 üretim bandına sahip olacak tesisin daha sonra bant sayısını 6'ya çıkaracağı da verilen bilgiler arasında.

4 TESİSTE ÜRETİMİ DURDURACAK

Öte yandan, Japon üretici bu ay Japonya'daki 4 tesisindeki üretimi durduracağını bildirdi.

Bu kararın arkasında ise, Kovid-19 vakalarının artış eğilimini sürdürdüğü Güneydoğu Asya ülkelerindeki yedek parça fabrikalarının işletilememesinin olduğu kaydedildi.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Japon firma, parça tedarik sıkıntısı nedeniyle Tahara ve Miyata fabrikaları dahil ülke içi 4 tesisinde üretim bantlarını geçici olarak durduracak.

3 ila 7 gün arasında değişen durdurmalar sonrası 9 bin araç imalatının gecikeceği bildirildi. Üretimi etkilenecek modeller arasında ise Land Cruiser ve Lexus NX'in yer aldığı bildirildi.