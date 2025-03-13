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        Haberler Ekonomi Otomobil Toyota'dan yeni elektrikli SUV - Otomobil Haberleri

        C-HR'a elektrikli kardeş geldi

        Japon otomobil üreticisi Toyota, yüzde yüz elektrikli C-HR+ modelini tanıttı. 4 bin 520 mm uzunluğa ve 2 bin 750 mm aks aralığına sahip C-HR+'da 57.7 kWH ve 77 kWh olmak üzere iki farklı batarya kapasitesi sunulacak. C-HR+ modelinin, 2025 yılının sonunda Avrupa'da satışa sunulmaya başlanması planlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 12:30 Güncelleme: 13.03.2025 - 12:30
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        Toyota'dan yeni elektrikli SUV
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        Japon otomobil üreticisi Toyota, kompakt SUV modeli C-HR'nin yüzde yüz elektrikli versiyonu C-HR+ modelini tanıttı.

        Model, 2016’dan bu yana dünya genelinde 1 milyondan fazla satış rakamına ulaşan C-HR’ın coupe tarzı çizgilerinden esinleniyor. Yapılan açıklamaya göre, C-HR+, 2022 yılında gösterilen Compact SUV konsepti üzerine geliştirildi.

        4 bin 520 mm uzunluğa ve 2 bin 750 mm aks aralığına sahip C-HR+'da 57.7 kWH ve 77 kWh olmak üzere iki farklı batarya kapasitesi sunulacak.

        167 HP ile 243 HP arasında güce sahip elektrik motorlarıyla tercih edilebilecek C-HR+, dört tekerlekten çekiş özelliğiyle birlikte de alınabilecek. Bu model, hızlı DC şarj ile 150 kW’a kadar hızlarda şarj edilebilecek.

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        C-HR+ modelinin, 2025 yılının sonunda Avrupa’da satışa sunulmaya başlanması planlanıyor.

        BZ4X'E 2025 GÜNCELLEMESİ

        Toyota’nın ilk tamamen elektrikli modeli olan ve 2022 yılında tanıtılan bZ4X modeli de, 2025’te önemli görsel ve teknik iyileştirmelerle satışa sunulacak. Yeni bZ4X, farklı güç kapasitelerine sahip iki batarya seçeneği ve daha güçlü elektrik motorları ile gelecek.

        Toyota, aynı zamanda 2023’te tanıtılan Urban SUV konseptinden geliştirilen tamamen yeni Urban Cruiser’ı da gösterdi. B-SUV segmentinde konumlanacak aracın kabini, geniş diz mesafesi sunan kaydırılabilir arka koltuk sistemi sayesinde rakiplerine kıyasla daha ferah bir kabin sunacak.

        Bu model, 49 kWh ve 61 kWh olmak üzere iki farklı batarya ile tercih edilebilecek. Lityum-demir-fosfat batarya teknolojisi ile geliştirilen araç, önden çekişli veya dört tekerlekten çekişli versiyonlar ile yollara çıkacak.

        Toyota, 2026 yılının sonuna kadar 6 yeni tamamen elektrikli model tanıtmayı hedefliyor.

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