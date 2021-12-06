HABERTURK.COM

Japon otomotiv üreticisi Toyota, yeni nesil otomobil fuarı olarak konumlandırdığı Kenshiki Forum'u üçüncü kez düzenledi. Belçika’da Brüksel Expo’da gerçekleştirilen etkinlikte, markanın gelecek vizyonu açıklanırken, bZ4X, GR 86, Corolla Cross, Yaris GR Sport ve GR Yaris Hydrogen modellerinin de tanıtımı yapıldı.

Kenshiki Forum’da karbon nötre en kısa zamanda ulaşmak adına şirketin stratejisini ve karbon nötre giden yolda karbon emisyonlarının nasıl azaltılacağını aktaran Toyota, elektrifikasyonu hızlandırarak karbon emisyonunu minimize etmeyi hedeflerken aynı zamanda CO2 açısından verimli ve farklı güç ünitesi çözümleri sunmaya devam edeceğini duyurdu.

HEDEF YÜZDE 6.3 PAZAR PAYI

2030’a kadar sıfır emisyonlu araç satış oranı, marka içerisinde Batı Avrupa’da en az yüzde 50’ye çıkarmayı planlayan Japon şirket, ayrıca Batı Avrupa’da 2035’e kadar yeni araç satışlarında yüzde 100 oranında CO2 azaltımına hazır olduğunu açıkladı.

Öte yandan, Toyota Avrupa'da 2021 sonuna kadar yaklaşık yüzde 6.3 pazar payıyla 1.07 milyon araç teslimatı gerçekleştirmeyi öngördüğünü de açıkladı. Böylece, 2020’ye göre 80 bin adetlik artışla birlikte yeni bir rekor elde etmeyi hedefleyen marka, 2022 yılında ise yüzde 6.5 pazar payıyla 1.3 milyon adet civarında araç satışı planlıyor.

Bu büyümede, yeni bZ4X, Aygo X, GR 86 ve Corolla Cross modellerinin etkisinin olacağı belirtiliyor.

BATARYA MALİYETLERİNİ YÜZDE 50 AZALTACAK

Hibrit, plug-in hibrit, bataryalı elektrikli ve yakıt hücreli araçlar olmak üzere farklı ihtiyaçlara göre elektrik motorlu modeller sunan Toyota, aynı zamanda bataryaların geliştirilmesine de global olarak 11.5 milyar euro yatıracağını duyurmuştu. Daha az değerli mineral kullanmasının yanı sıra standart NiMh bataryanın iki katı yoğunluğa ve daha düşük maliyete sahip ilk bi-polar NiMh bataryanın ticari olarak üretimine de başlandı.

Bununla birlikte Toyota lityum-iyon batarya ve araç enerji tüketiminde yapacağı geliştirmelerle 2020’li yılların ikinci yarısında batarya maliyetlerinin, aşınmaya ödün vermeden araç başına yüzde 50 azaltılmasını hedefliyor. Bu sayede bataryalı elektrikli araçlar daha uygun fiyatlı ve ulaşılır olması planlanıyor.

Katı hal bataryalar hakkında değerlendirmeler yapan Toyota, geçen yıl başlayan prototiplerin ardından bunu geniş kapsamlı ve daha büyük kapasiteli, daha uzun menzilli ve daha kısa şarj süresi sağlayacak şekilde bataryalı elektrikli araçlarda kullanmadan önce hibrit araçlarda kullanmayı planlıyor.

YENİ MODELLER 2022'DE SATIŞA SUNULACAK

Yapılan açıklamaya göre, yeni bZ4X, Corolla Cross, GR86 ve Yaris GR SPORT modelleri 2022 içerisinde Avrupa pazarında satışa sunulacak.

Markanın C-SUV segmentinde C-HR ve RAV4’ün arasında konumlandırdığı Corolla Cross’un ise, Corolla ve C-HR'dan tanıdık 122 PS’lik 1.8 litre hibrit motor ile Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Genel olarak kabin için diğer Corolla modelleri ile benzerlik gösteren Corolla Cross'da, kardeşlerinden farklı olarak yeni bir dijital gösterge grubu ile yeni multimedya ekranı dikkat çekiyor.

'ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER DAHA ULAŞILABİLİR HALE GELECEK'

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Toyota’nın Kenshiki Forum’da da ortaya koyduğu üzere insan ve toplum yararına teknolojileri üretme konusunda ciddi yatırımlar yaptığını belirterek, şirketin 50 yıllık hibrit deneyimini tam elektrikli otomobillere taşıyacağını söyledi.

Bozkurt, "Markamız, elektrikli araçlarda daha fazla ihtiyaç duyulacak bataryaları geliştirmek için 2030 yılına kadar yaklaşık 13.6 milyar dolar yatırım gerçekleştirecek. Araçların tüm yaşam döngüsü boyunca CO2 emisyonlarını daha da azaltmaya katkı sağlayacak elektrifikasyon stratejilerini sunmaya devam edeceğiz. Ülkemiz de dahil olmak üzere her ülke elektrikli otomobiller konusunda kendi dinamikleri çerçevesinde yatırımlar yapacaktır. Zamanla elektrikli otomobiller de araç parkında yüzde olarak daha fazla yerini alacak ve geliştirildikçe daha ulaşılabilir hale gelecektir" diye konuştu.

Bozkurt, çevreyi koruma konusunda sadece egzozdan çıkan emisyonlara odaklanmamak gerektiğinin de altını çizerek, "Bunun için aracın üretiminden kullanımına ve aracın geri dönüştürülmesine kadar olan süreçte oluşan karbon ayak izine de bakılması gerekir. Egzozdan sıfır emisyon çıksa da günümüzde elektrikli otomobilin tamamen çevreci olması için kullanılan elektriğin çevreci bir şekilde üretilmesi ve aynı zamanda özellikle bataryaların çevreye zarar vermeden geri bertaraf edilmesi gerekir. AB’de 2030 yılında emisyon oranını yüzde 55 düşürme ve 2035’ten itibaren yeni araçların sıfır emisyonlu olmasını içeren kararına paralel olarak, Toyota hibritler, kablo ile de şarj edilebilen hibritler, hidrojen yakıt hücreliler ve bataryalı elektrikli araçlar olmak üzere hepsinin birer rolü olduğu vizyonuyla hareket etmeye devam edecek" şeklinde konuştu.