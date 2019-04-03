Oyuncak sektöründe Türkiye'nin lider şirketlerinden birisi olan Toyzz Shop emin adımlarla ilerelemeye devam ediyor. Toyzz Shop Türkiye ve Kıbrıs'ta 50'yi aşkın şehirde, 200'ün üzerinde mağazayla oyuncak, peluş, miniş, robot, puzzle gibi geniş yelpazeli seçimlerle çocukları mutlu etmeye devam ediyor.

Çocukları peluş, lego, robot, puzzle, nerf, bebek gibi hem eğlendirici hem de öğretici oyuncaklar isteyen, çocuklarını bu gibi oyunlara yönlendiren anne babalar Toyzz Shop ve türevi mağazaların çalışma saatlerini araştırıyorlar.

TOZZY SHOP ÇALIŞMA SAATLERİ

Toyzz Shop mağazaları hafta içi ve hafta sonu olmak üzere 10.00 ile 22.00 saatlerinde hizmet veriyor. Tozzy Shop, resmi tatil günleri ve bayram tatillerinde de müşterilerine hizmet veriyor.