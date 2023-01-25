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Zerdeçal, binlerce yıldır kullanılan Asya’ya özgü bir kök bitkisidir. Zencefilin yakın bir akrabası olan zerdeçal acı bir tada sahip olsa da sağlık için aslında mucizevi bir bitkidir. Geleneksel Hint Ayurveda tıbbında eklem ağrıları, cilt rahatsızlıkları ve alerji gibi hastalıkların tedavisinde uzun yıllar kullanılmıştır. Yüzyıllar boyunca başta sağlık amacıyla kullanılan bu antik baharat çeşnilerde, yemeklerde ve tekstil boyalamalarında da kullanılmıştır. Etken maddesi kurkumin olan zerdeçala asıl rengini veren de bu maddedir. Zerdeçal toz, kök ve çubuk formlarında kullanılabilir. Peki toz zerdeçal nasıl tüketilir? Toz zerdeçal çayı nasıl yapılır? Toz zerdeçal yoğurtla nasıl kullanılır? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık.

Toz Zerdeçal Nasıl Tüketilir?

Toz zerdeçal, zerdeçalın öğütülerek toz haline getirilmesiyle elde edilir. Zerdeçal anti-inflamatuar özelliği nedeniyle başta kronik ve akut iltihapların giderilmesine yardımcı olur. Hücre yapısını korur ve bakterilerle savaşır. Romatizmal hastalıkların tedavisinde, diş ağrısında ve regl ağrısında yaygın olarak kullanılır. Sağlığa tüm bu faydalarının yanında toz zerdeçal nasıl tüketilmelidir sorusu akıllara gelmektedir. Toz zerdeçalın baharat olarak tüketiminin dışında en pratik ve yaygın kullanımı zerdeçalı su ve süt ile karıştırmaktır.

Zerdeçallı süt: Son günlerde oldukça popüler olan zerdeçallı süt “altın süt” olarak da bilinir. Gerçek bir mucize olan zerdeçallı süt başta bağışıklığı güçlendirir. Mide sorunlarına ve uykusuzluğa iyi gelir. Zerdeçallı sütü yapmak isi oldukça kolay. Bir cezvenin içerisine bir su bardağı süt ve bir çay kaşığı kadar toz zerdeçal ekleyelim. Kaynadıktan sonra yaklaşık bir 5 dakika kadar da kısık ateşte pişirelim. İşte bu kadar. Zerdeçalın acı tadının kırmak için tarçın, kakule gibi baharatlar da kullanılabilir.

Toz zerdeçalın su ile kullanımı da oldukça pratik ve kolaydır. Bunun için de bir bardak ılık suda toz zerdeçal çözündürülür. Tatlandırmak için bal karıştırabilir.

Toz Zerdeçal Nasıl Kullanılır?

Toz zerdeçal, sarı altın renginde bir baharat olup aslında geleneksel olarak yemeklerde kullanılır. Asya mutfağının vazgeçilmezi olan toz zerdeçal ülkemizde de kendisine yaygın bir kullanım alanı bulmuştur. Çorbalardan, yemeklere, tatlılara hatta smoothei’lere kadar birçok farklı alanda baharat olarak kullanılır. Bunun yanı sıra fazla bilinmeyen bir hali de yanıklarda ve yararlarda kullanımıdır. Bunun için;

Toz zerdeçal ve su macun haline getirilir.

Yaralı bölgeye uygulamak için temiz bir spatula ya da fırça kullanın.

Macun haline getirişmiş zerdeçal ezmesini el ile kullanmak için mutlaka öncesinde ellerinizi dezenfekte edin.

Yanık ya da yaralı bölgeye hazırladığınız macunu sürün ve birkaç saat tutun.

Toz Zerdeçal Yoğurtla Nasıl Tüketilir?

Toz zerdeçal zayıflamak isteyenlerin öncelikli tercihi olmuştur her zaman. İçeriğinde bulunan değerli yağlar ve vitaminlerle zerdeçal aslında güçlü bir yağ yakıcı özelliğe sahiptir. Toz zerdeçalı yoğurtla tüketmek için bir kase yoğurda bir tatlı kaşığı toz zerdeçal eklemeniz yeterlidir. Daha etkili olması için içine birkaç damla da limon ekleyebilirsiniz.

Toz Zerdeçal Çayı Nasıl Yapılır?

Toz zerdeçal çayı demleme (infüzyon) yöntemiyle yapılır. Toz zerdeçal çayı yapmak için 500 ml içme suyunu kaynatın ve su kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın. Kaynamış olan suya 1 çay kaşığı toz zerdeçal ekleyin ve demlenmesi için 5-10 dakika bekleyin. Sonrasında çayınız içime hazırdır.

Toz Zerdeçal Yemeklerde Nasıl Kullanılır?

Toz zerdeçal yemeklerde baharat olarak kullanılabilir. Çorbalardan, pilavlara, et yemeklerinden tatlılara kadar toz zerdeçalın mutfakta çok geniş bir kullanım alanı vardır.

**Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla, doktorunuzdan bilgi almadan burada yazılanları uygulamayınız. Metinde yer alanlar doktor reçetesi değil; tavsiye niteliğinde bilgilerdir.

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