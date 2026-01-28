Habertürk
        Haberler Gündem Trabzon'da 3,8 büyüklüğünde deprem

        Trabzon'da 3,8 büyüklüğünde deprem

        Trabzon'un Karadeniz açıklarında saat 23.15'te 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 00:27 Güncelleme: 28.01.2026 - 00:27
        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 23.15'te Trabzon'un Karadeniz açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 28 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. DHA'nın haberine göre; çevre illerden de hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

        "OLUMSUZ BİR İHBAR ULAŞMAMIŞTIR"

        Trabzon Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Karadeniz açıklarında meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki deprem ilimizde de hissedilmiş olup; İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz (AFAD) başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz tarafından saha tarama ve inceleme çalışmaları süratle gerçekleştirilmiştir. Yapılan ilk tespitlere göre ilgili birimlerimize herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır" ifadelerine yer verildi.

