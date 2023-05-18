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Trabzon'da korkutan anlar! Çay bahçesinde yaşandı, ağaçlar söküldü

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde çay bahçesi ve ağaçların bulunduğu dik yamaçta, heyelan meydana geldi. Üç dönümlük alanda zarara yol açan heyelan anı cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi. AFAD ekipleri, bölgede inceleme ve hasar tespit çalışması başlattı

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  • Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde çay bahçesi ve ağaçların bulunduğu dik yamaçta yaşanan heyelan cep telefonu kamerası ile görüntülendi. (Fotoğraf: DHA)
  • Trabzon'da korkutan anlar! Çay bahçesinde yaşandı

    DHA'nın haberine göre, Akköse Mahallesi Dere mevkisinde dün öğle saatlerinde dik bir yamaçta heyelan oldu. Yamaçtan kayan toprak, buradaki çay bahçesine zarar verdi, çevresindeki bazı ağaçları kökünden sökerek sürükledi. (Fotoğraf: DHA)
  • Trabzon'da korkutan anlar! Çay bahçesinde yaşandı

    Üç dönümlük alanda zarar neden olan heyelan anı, cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi. Görüntüde heyelan anını, karşı yamaçtan kayda alan kişinin "Of of uyarmak lazım, evlerin boşaltılması lazım" dediği duyuldu. (Fotoğraf: DHA)
  • Trabzon'da korkutan anlar! Çay bahçesinde yaşandı

    AFAD ekipleri, bölgede inceleme ve hasar tespit çalışması başlatırken, Dernekpazarı İlçe Belediye Başkanı Mehmet Aşık, heyelanlı bölgeden uzak durulması konusunda vatandaşları uyardı. Başkan Aşık, "Yaklaşık 3 dönüm alanda meydana gelen heyelanda herhangi bir sıkıntı yok. Sadece 1 ev riskli. Vatandaşlarımızın bu alandan uzak durmaları gerekiyor" dedi. (Fotoğraf: DHA)

  • (Fotoğraf: İHA)
  • Trabzon'da korkutan anlar! Çay bahçesinde yaşandı

    İHA'nın haberine göre, Trabzon’un Dernekpazarı ilçesinde 1996 yılında meydana gelen heyelan sonrası afet bölgesi ilan edilen mahallede yıllar sonra tekrar yaşanan heyelanla mahalle sakinleri neye uğradığını şaşırdı. (Fotoğraf: İHA)
  • Trabzon'da korkutan anlar! Çay bahçesinde yaşandı

    Çay bahçesi ve fındık ağaçlarının bulunduğu alanda meydana gelen heyelan sonrası mahalle yolu ulaşıma kapandı. (Fotoğraf: İHA)
  • Trabzon'da korkutan anlar! Çay bahçesinde yaşandı

    15 hanenin bulunduğu mahallede heyelanın gerçekleştirdiği bölge ekipleri tarafından güvenlik şeridine alınırken, Dernekpazarı Kaymakamlığı mahalle sakinlerine ulaşarak, "Evlerde oturmayın" uyarısında bulundu. (Fotoğraf: İHA)
  • Trabzon'da korkutan anlar! Çay bahçesinde yaşandı

    Mahalle sakinlerinden Rahmi Paksoy, iki gün önce büyük bir gürültü olduğunu belirterek, "2 gün önce gece saatlerinde gürültü oldu. Bomba patladığını düşündük. Karşı komşuyu aradım ona sordum 'karşı kayalar düşüyor' dedi. Dün ikindi vaktinde yine gürültü oldu" dedi. (Fotoğraf: İHA)
  • Trabzon'da korkutan anlar! Çay bahçesinde yaşandı

    Rahmi Paksoy, "Ağaçlar ve kayalar yıkıldı. Heyelanın olduğu yer komple dereye indi. Jandarma ve belediye ekipleri geldi. Heyelan devam ederse bizim evimizde riskli oluyor. 1996 yılında meydana gelen heyelan sonrası burası afet bölgesi oldu. Yıllar boyunca heyelan olmamıştı. Allah’a şükür bir kayıp olmadı. Büyük kayalar olduğu gibi koptu, yerinde aşağıya indi. Sanki bomba attılar. Hava güzeldi, yağmur yağmıyordu" diye konuştu. (Fotoğraf: İHA)
  • Trabzon'da korkutan anlar! Çay bahçesinde yaşandı

    Mahalle sakinlerinden Kenan Paksoy ise, Bursa'da yaşadığını ve yaz aylarında çay bahçesi için memleketine geldiğini belirterek, "2 gün önce büyük bir gürültü oldu. Dün de saat 4’te heyelan oldu. Heyelan anında ben derenin hemen yanındaydım. Burası zaten afet bölgesiydi. Bunu bekliyorduk. Çok büyük bir gürültü koptu. Yaralanan olmadı" şeklinde konuştu. (Fotoğraf: İHA)
  • Trabzon'da korkutan anlar! Çay bahçesinde yaşandı

    Evlerde bir zararın olmadığını anlatan Kenan Paksoy, "Dernekpazarı’nda afet evlerimiz var. Çay bahçelerimiz olduğu için köyde kalıyoruz. Tehlikeyi gördüğümüz an afet evlerine çekileceğiz. Heyelan sonrası mahalle yolu kapandı. Jandarma ekipleri önlem aldı. Kaymakamlık herkese ulaştı. Evlerde oturmayın uyarılarında bulundular" dedi. (Fotoğraf: İHA)
  • Trabzon'da korkutan anlar! Çay bahçesinde yaşandı

    Mahalle sakinlerinden Sabriye Gündoğan ise, "Büyük bir gürültü duyduk. Hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Sonra öğrendik ki heyelan olmuş. Şuanda evim risk altında değil ama heyelanın devamı gelirse risk olabilir" ifadelerini kullandı. (Fotoğraf: İHA)
  • Trabzon'da korkutan anlar! Çay bahçesinde yaşandı

    (Fotoğraf: İHA)
  • Trabzon'da korkutan anlar! Çay bahçesinde yaşandı

    (Fotoğraf: İHA)
  • Trabzon'da korkutan anlar! Çay bahçesinde yaşandı

    (Fotoğraf: İHA)
  • Trabzon'da korkutan anlar! Çay bahçesinde yaşandı

    (Fotoğraf: İHA)
  • Trabzon'da korkutan anlar! Çay bahçesinde yaşandı

    (Fotoğraf: İHA)
  • Trabzon'da korkutan anlar! Çay bahçesinde yaşandı

    (Fotoğraf: İHA)

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