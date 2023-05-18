Trabzon'da korkutan anlar! Çay bahçesinde yaşandı

Mahalle sakinlerinden Kenan Paksoy ise, Bursa'da yaşadığını ve yaz aylarında çay bahçesi için memleketine geldiğini belirterek, "2 gün önce büyük bir gürültü oldu. Dün de saat 4’te heyelan oldu. Heyelan anında ben derenin hemen yanındaydım. Burası zaten afet bölgesiydi. Bunu bekliyorduk. Çok büyük bir gürültü koptu. Yaralanan olmadı" şeklinde konuştu. (Fotoğraf: İHA)