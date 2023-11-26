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        Haberler Gündem 3. Sayfa Trabzon'da orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

        Trabzon'da orman yangını! 2 itfaiye eri dumandan etkilendi

        Trabzon'un Sürmene ilçesinde ormanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile hızla büyüyen yangına müdahale eden 2 itfaiye eri dumandan etkilendi. Ekiplerin söndürme çalışması sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 20:33 Güncelleme: 26.11.2023 - 20:33
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        Trabzon'da orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
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        Kentte etkili olan fırtına sonrası akşam saatlerinde Sürmene ilçesindeki Baştımar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangında alevler ormanlık alanı kapladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri, orman işçileri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler alevlere müdahale ederken, yoğun dumandan etkilenen 2 itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.

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