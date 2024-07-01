Trabzon, Ebru Yaşar ile coştu
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Trabzon ayağının son gününde Ebru Yaşar sahne aldı
Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında Fuar Merkezi'nde kurulan sahnede hayranlarıyla buluşan Ebru Yaşar'a Trabzonlular büyük ilgi gösterdi.
'Kafamın İçi', 'Gözlerimde Gece Oldu', 'Yalan', 'Seni Anan Benim için Doğurmuş', 'Havadan Sudan', 'Ben Ne Yangınlar Gördüm', 'Nasıl Uyuyorsun', 'Kehribar' gibi sevilen şarkılarıyla beraber Karadeniz türkülerini de seslendiren şarkıcı, 'İçime Ata Ata' şarkısında vokalisti Mete ile de bir düet gerçekleştirdi.