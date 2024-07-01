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        Haberler Müzik Trabzon, Ebru Yaşar ile coştu

        Trabzon, Ebru Yaşar ile coştu

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Trabzon ayağının son gününde Ebru Yaşar sahne aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2024 - 09:19 Güncelleme: 01.07.2024 - 10:00
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        Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında Fuar Merkezi'nde kurulan sahnede hayranlarıyla buluşan Ebru Yaşar'a Trabzonlular büyük ilgi gösterdi.

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        'Kafamın İçi', 'Gözlerimde Gece Oldu', 'Yalan', 'Seni Anan Benim için Doğurmuş', 'Havadan Sudan', 'Ben Ne Yangınlar Gördüm', 'Nasıl Uyuyorsun', 'Kehribar' gibi sevilen şarkılarıyla beraber Karadeniz türkülerini de seslendiren şarkıcı, 'İçime Ata Ata' şarkısında vokalisti Mete ile de bir düet gerçekleştirdi.

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        Ünlü şarkıcının, hayranının hazırladığı dövize imza attığı anlar ise büyük alkış aldı.

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        Ebru Yaşar, sahnede yaptığı konuşmada; "Kültür ve Turizm Bakanlığı'na çok teşekkür ediyorum, bizi sizlerle buluşturuyorlar" diye konuştu.

        #Ebru Yaşar
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