Trabzon, Ebru Yaşar ile coştu

'Kafamın İçi', 'Gözlerimde Gece Oldu', 'Yalan', 'Seni Anan Benim için Doğurmuş', 'Havadan Sudan', 'Ben Ne Yangınlar Gördüm', 'Nasıl Uyuyorsun', 'Kehribar' gibi sevilen şarkılarıyla beraber Karadeniz türkülerini de seslendiren şarkıcı, 'İçime Ata Ata' şarkısında vokalisti Mete ile de bir düet gerçekleştirdi.