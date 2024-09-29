Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan hakem tepkisi

TRABZONSPOR Başkanı Ertuğrul Doğan, Süper Lig'in 7'nci haftasında oynadıkları Konyaspor maçı ardından yazılı açıklamada bulundu. Maçın hakemini eleştiren Başkan Doğan, "Bütün takdir haklarını rakipten yana kullanarak Trabzonspor’un emeğini hiçe saydı" dedi.

Süper Lig'in 7'nci haftasında evinde Konyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup eden Trabzonspor'un Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan maçın ardında yazılı açıklamada bulundu. Maçın hakemini eleştiren Başkan Doğan açıklamasında, "Bütün takdir haklarını rakipten yana kullanarak Trabzonspor’un emeğini hiçe saydı. Sadece kötü bir performans değil, tam anlamıyla adaletsizlik. Bu böyle devam edemez. Merkez Hakem Kurulu artık adaletin gereğini yapmalı" ifadelerini kullandı.