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        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan hakem tepkisi

        TRABZONSPOR Başkanı Ertuğrul Doğan, Süper Lig'in 7'nci haftasında oynadıkları Konyaspor maçı ardından yazılı açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 20:31 Güncelleme: 29.09.2024 - 20:31
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        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan hakem tepkisi
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        TRABZONSPOR Başkanı Ertuğrul Doğan, Süper Lig'in 7'nci haftasında oynadıkları Konyaspor maçı ardından yazılı açıklamada bulundu. Maçın hakemini eleştiren Başkan Doğan, "Bütün takdir haklarını rakipten yana kullanarak Trabzonspor’un emeğini hiçe saydı" dedi.

        Süper Lig'in 7'nci haftasında evinde Konyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup eden Trabzonspor'un Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan maçın ardında yazılı açıklamada bulundu. Maçın hakemini eleştiren Başkan Doğan açıklamasında, "Bütün takdir haklarını rakipten yana kullanarak Trabzonspor’un emeğini hiçe saydı. Sadece kötü bir performans değil, tam anlamıyla adaletsizlik. Bu böyle devam edemez. Merkez Hakem Kurulu artık adaletin gereğini yapmalı" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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