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        Trabzonspor, İstanbul'a gitti

        SÜPER Lig'in 16'ncı haftasında yarın Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladıktan sonra havayoluyla İstanbul'a gitti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 16:27 Güncelleme: 15.12.2024 - 16:30
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        Trabzonspor, İstanbul'a gitti
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        SÜPER Lig’in 16’ncı haftasında yarın Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladıktan sonra havayoluyla İstanbul’a gitti.

        Trabzonspor, Süper Lig’in 16’ncı haftasında yarın Ali Sami Yen Kompleksi Rams Park’ta karşıya geleceği Galatasaray maçının hazırlıklarını bugün saat 12.00’de yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra saat 16.00’da özel uçakla İstanbul’a gitti.

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        Trabzonspor’un 23 kişiden oluşan Galatasaray maç kafilesinde şu oyuncular yer aldı;

        Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Pedro Malheiro, Serdar Saatçı, Arseniy Batagov, Arda Öztürk, Ali Şahin Yılmaz, Eren Elmalı, Borna Barisic, John Lunstram, Ozan Tufan, Salih Malkoçoğlu, Batista Mendy, Umut Güneş, Edin Visca, Cihan Çanak, Muhammed Cham, Denis Dragus, Anthony Nwakaeme, Simon Banza, Enis Destan, Poyraz Efe Yıldırım.

        Bordo-mavililerde kaleci Ahmet Yıldırım, sakatlıkları bulunan Arif Boşluk, Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ile kadro dışı kalan Stefano Denswil, Umut Bozok, Mislav Orsic, Enis Bardhi Galatasaray maç kafilesinde yer almadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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