Trabzonspor, İstanbul'a gitti

Trabzonspor, Süper Lig’in 16’ncı haftasında yarın Ali Sami Yen Kompleksi Rams Park’ta karşıya geleceği Galatasaray maçının hazırlıklarını bugün saat 12.00’de yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra saat 16.00’da özel uçakla İstanbul’a gitti.

SÜPER Lig’in 16’ncı haftasında yarın Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladıktan sonra havayoluyla İstanbul’a gitti.

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