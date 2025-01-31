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        Trabzon'da soba zehirlenmesi; anne ile kızı öldü

        TRABZON'dasobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Saliha Halil (70) ile kızı Zeliha Haliloğlu (44), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 12:01 Güncelleme: 31.01.2025 - 12:05
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        Trabzon'da soba zehirlenmesi; anne ile kızı öldü
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        TRABZON'dasobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Saliha Halil (70) ile kızı Zeliha Haliloğlu (44), hayatını kaybetti.

        Olay, Ortahisar ilçesi Başkurt Mahallesi’nde meydana geldi. Başkurt Camisi'nde din görevlisi olan İdris Halil, evine geldiğinde annesi Saliha Halil ve kız kardeşi Zeliha Haliloğlu'nun hareketsiz olduğunu fark etti. Halil, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde anne Saliha Halil ve kızı Zeliha Haliloğlu'nun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, öldüğü belirlendi. Savcılık incelemesi sonrası cenazeler otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        İZMİT'TEN DOĞUM İÇİN GELMİŞLER

        Olayla ilgili inceleme başlatılırken, anne ve kızın gelinlerinin doğumu için Kocaeli'nin İzmit ilçesinden Trabzon'a geldikleri öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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