Trabzonspor'da Stefano Denswil ile yollar resmen ayrıldı

TRABZONSPOR Kulübü, önce 2021 yılının yaz transfer sezonunda kiralık olarak daha sonra 2022 yılının yaz transfer sezonunda bonservisi ile renklerine bağladığı Stefano Denswil'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Stefano Denswil arasındaki 01.07.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.”