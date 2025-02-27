Prof. Dr. Tevfik Özlü: HKU5 virüsünün insana bulaştığına dair bilgi yok

GÖSÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Çin'de bilim insanlarının yarasalar üzerinde yaptıkları çalışmalarda insanlara bulaşma riski taşıdığı öne sürülen yeni tip 'HKU5' adlı koronavirüs tespitine ilişkin, "'Bu virüs insanlara bulaşıp, hastalık yapar mı? Yeniden pandemi olur mu?' diye korku oluştu. Virüsün insana bulaştığına dair veya insanda hastalık yaptığına dair bir bilgi yok. Sadece potansiyel olarak böyle bir kabiliyeti var diyelim. Bulaşabilme yeteneğinin olduğunu gösterdiler" dedi.

Çin'in Wuhan kentindeki Viroloji Enstitüsü'nde çalışan bilim insanları, yarasalar üzerinden yeni bir koronavirüs tespit etti. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, insanlara bulaşma riski taşıdığı öne sürülen 'HKU5' adlı virüsle oluşan endişelere ilişkin konuştu. Daha önce bu tür virüsün izole edildiğini aktaran Prof. Dr. Özlü, "'Bu virüs insanlara bulaşıp, hastalık yapar mı? Yeniden pandemi olur mu?' diye korku oluştu. Virüsün insana bulaştığına dair veya insanda hastalık yaptığına dair bir bilgi yok. Sadece potansiyel olarak böyle bir kabiliyeti var diyelim. Bulaşabilme yeteneğinin olduğunu gösterdiler" diye konuştu.

'BİR TEHDİT SÖZ KONUSU DEĞİL'

Prof. Dr. Özlü, 'HKU5' virüsünün, koronavirüse kıyasla insan hücrelerine daha düşük bağlanma potansiyeline sahip olduğu ifade ederek, "Bazı çiftlik vizyonlarında aynı virüsü izole etmişler. Bu da bu virüsün yarasalar dışında, memeli hayvanlara da bulaştığını gösteriyor. Bu da aslında biraz endişeyi artıran bir olay. Ancak şu önemli ki bu virüsün bağlanma potansiyeli SARS-CoV-2'ye göre daha düşüktür. Dolayısıyla SARS-CoV-2'de olduğu kadar hızlı bir yayılım gücünün olmadığı varsayılıyor. Tabii şu anda bunlar birer varsayım. Yakın bir tehdit söz konusu değil. Sadece bir potansiyel riskten bahsediyoruz. Pek çok virüs var. Bazılarını biliyoruz, bazılarını bilmiyoruz. Tabii bu durum herkesi etkiledi. Onun için tedirgin olmaya ve panik yapmaya gerek yok" dedi.

'HEPİMİZDE BU VİRÜSLERE KARŞI BİR BAĞIŞIKLIK OLUŞTU'