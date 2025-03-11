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        Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke ilk antrenmanına çıktı

        TRABZONSPOR'DA yeni teknik direktör Fatih Tekke, bugün takımla ilk antrenmanına çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 18:29 Güncelleme: 11.03.2025 - 18:35
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        Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke ilk antrenmanına çıktı
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        TRABZONSPOR'DA yeni teknik direktör Fatih Tekke, bugün takımla ilk antrenmanına çıktı.

        Bordo-mavili kulübün anlaşma sağladıktan sonra bugün şehre gelerek sözleşme imzalayan yeni teknik direktörü Fatih Tekke, Karadeniz ekibinin Süper Lig’in 28’inci haftasında deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına katılarak start verdi. Bugün saat 15.00’te Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda genç çalıştırıcı oyuncularla tanışma merasimi gerçekleştirdi ardından da hazırlıklara kaldığı yerden devam etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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