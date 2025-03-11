Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke ilk antrenmanına çıktı

Bordo-mavili kulübün anlaşma sağladıktan sonra bugün şehre gelerek sözleşme imzalayan yeni teknik direktörü Fatih Tekke, Karadeniz ekibinin Süper Lig’in 28’inci haftasında deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına katılarak start verdi. Bugün saat 15.00’te Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda genç çalıştırıcı oyuncularla tanışma merasimi gerçekleştirdi ardından da hazırlıklara kaldığı yerden devam etti.

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