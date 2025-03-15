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        Trabzon'da örtü yangını; 10 dönüm alan zarar gördü

        TRABZON'un Sürmene ilçesinde, ormanda çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 18:43 Güncelleme: 15.03.2025 - 18:45
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        Trabzon'da örtü yangını; 10 dönüm alan zarar gördü
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        TRABZON'un Sürmene ilçesinde, ormanda çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.

        İlçede Balıklı Mahallesi’nin yüksek kesiminde çay bahçelerinin de bulunduğu ormanda örtü yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerine uzak olan yangına ekipler çevredekilerin de yardımıyla müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, kısa sürede söndürülürken, yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü. Ekiplerin soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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