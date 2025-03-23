Trabzon'da CHP'liler, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için oy kullanıyor

TRABZON'da CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçim saat 08.00'da başladı. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu seçimde parti üyelerinin yanı sıra vatandaşlar da oy kullanıyor.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçim kapsamında 81 il ve 973 ilçede 5 bin 600 sandık kuruldu. İmamoğlu'nun memleketi Trabzon’un 18 ilçesinde CHP'ye üye 13 bin kişi, kurulan sandıklarda oy kullanacak. Üyelerin yanı sıra kurulan Dayanışma Sandıklarında da vatandaşlar oy kullanıyor. Saat 08.00'da başlayan oy kullanma işlemi, akşam saat 17.00 da sona erecek.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılan ön seçimde eşi Tuba Kaya ile birlikte oyunu kullandı. Oy verme işlemi sonrasında konuşan Kaya, “Hiç kimse umutsuz olmasın, hiç kimse moralini bozmasın. Asla umutsuz değiliz. Bu tür mücadeleler maalesef bazen böyle ağır bedeller ödetebiliyor. Bu tür sonuçlar olabiliyor ama enseyi karartmayacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu haklı yürüyüş sonuna kadar devam edecektir” dedi.