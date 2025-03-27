Doğan: Türk futbolunun adalet duygusu ağır sınavdan geçmektedir

TRABZONSPOR Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bordo-mavili kulübe ve şahsına yönettiği cezaların, futbolun özüne vicdanına gölge düşürdüğünü söyledi. Doğan, "Unutmayın adaletin terazisi bir kez sarsıldığında, o sarsıntı sadece bugünü değil, yarınları da tehdit eder! Türk futbolunun adalet duygusu maalesef ağır bir sınavdan geçmektedir" dedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulüp dergisinin 227’nci sayısına açıklamalarda bulundu. Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bordo-mavili kulübe ve şahsına yönettiği cezaların, futbolun özüne vicdanına gölge düşürdüğünü belirtti. Doğan, "Unutmayın adaletin terazisi bir kez sarsıldığında, o sarsıntı sadece bugünü değil, yarınları da tehdit eder! Türk futbolunun adalet duygusu maalesef ağır bir sınavdan geçmektedir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulübümüze ve şansımıza yönettiği cezalar, futbolun özüne vicdanına gölge düşürmüştür. Ancak bilinmelidir ki Trabzonspor, tarih boyunca nice fırtınalara göğüs germiş hiçbir haksızlığa boyun eğmemiş bir çınardır! Bizler, bu büyük camianın neferleri olarak biliyoruz ki adalet için uğraşmak tercih değil zorunluluktur! Tarih, haksızlığa sessiz kalanları değil, ona karşı dimdik duranları yazmıştır! Trabzonspor, adaletin ve haklı mücadelenin sarsılmaz temsilcisidir. Temiz ve adil bir futbol düzeni için mücadele veriyoruz ve bu uğurda hiçbir yıldırma politikası yolumuzdan döndüremeyecektir" dedi.