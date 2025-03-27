Doğan: Türk futbolunun adalet duygusu ağır sınavdan geçmektedir
TRABZONSPOR Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bordo-mavili kulübe ve şahsına yönettiği cezaların, futbolun özüne vicdanına gölge düşürdüğünü söyledi.
TRABZONSPOR Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bordo-mavili kulübe ve şahsına yönettiği cezaların, futbolun özüne vicdanına gölge düşürdüğünü söyledi. Doğan, "Unutmayın adaletin terazisi bir kez sarsıldığında, o sarsıntı sadece bugünü değil, yarınları da tehdit eder! Türk futbolunun adalet duygusu maalesef ağır bir sınavdan geçmektedir" dedi.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulüp dergisinin 227’nci sayısına açıklamalarda bulundu. Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bordo-mavili kulübe ve şahsına yönettiği cezaların, futbolun özüne vicdanına gölge düşürdüğünü belirtti. Doğan, "Unutmayın adaletin terazisi bir kez sarsıldığında, o sarsıntı sadece bugünü değil, yarınları da tehdit eder! Türk futbolunun adalet duygusu maalesef ağır bir sınavdan geçmektedir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulübümüze ve şansımıza yönettiği cezalar, futbolun özüne vicdanına gölge düşürmüştür. Ancak bilinmelidir ki Trabzonspor, tarih boyunca nice fırtınalara göğüs germiş hiçbir haksızlığa boyun eğmemiş bir çınardır! Bizler, bu büyük camianın neferleri olarak biliyoruz ki adalet için uğraşmak tercih değil zorunluluktur! Tarih, haksızlığa sessiz kalanları değil, ona karşı dimdik duranları yazmıştır! Trabzonspor, adaletin ve haklı mücadelenin sarsılmaz temsilcisidir. Temiz ve adil bir futbol düzeni için mücadele veriyoruz ve bu uğurda hiçbir yıldırma politikası yolumuzdan döndüremeyecektir" dedi.
‘BÜYÜK ZAFER FIRTINALI DENİZLERDEN GEÇEREK KAZANILIR’
Bu sezon takımın performanslarında zaman zaman dalgalanmalar gösterdiğini hatırlatan Doğan, Trabzonspor’un tarihine bir kupa daha kazandırmak için sonuna kadar savaşacağı ifade etti. Doğan, “Elbette bu sezon sahadaki performansımız zaman zaman dalgalanmalar gösterdi. Ancak her büyük zafer, fırtınalı denizlerden geçerek kazanılır! Tarih en büyük dönüşümlerin, en çetin mücadelelerin ardından geldiğini defalarca kanıtlamıştır. Şimdi önümüzde büyük bir hedef var: Türkiye Kupası! Bu kutsal formayı terleten oyuncularımız ve teknik ekibimiz, Trabzonspor tarihine bir kupa daha kazandırmak için sonuna kadar savaşacaktır” diye konuştu.
‘AZMİN VE İNANCIN KANITI’
Başkan Doğan, Trabzonspor U19 Takımı’nın UEFA Gençlik Ligi’nde ortaya koyduğu başarının azim ve inancın kanıtı olduğunu ifade ederek, “Bugün yeni bir destanın yeni satırlarını hep birlikte yazıyoruz. 19 takımımız, UEFA gençlik Ligi'nde Atalanta’yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Sahaya yüreğini koyan gençlerimiz, Trabzonspor'un sarsılmaz ruhunu, inancını, karakterini, cesaretini ve zekasını tüm dünyayı tekrar gösterdi. Bu büyük zaferde emeği geçen tüm oyuncularımızı, teknik ekibimizi ve altyapımızın görünmez kahramanlarını yürekten kutluyorum. Onların azmi ve inancı, Trabzonspor'un geleceğini ne kadar parlak olduğunu kanıtlıyor. Şimdi önümüzde yeni bir meydan okuma var; Çeyrek final. Başarılarımız daim olsun” şeklinde konuştu.
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