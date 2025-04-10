Hollanda Türk İslam Kültür Vakfı ve MHP'den engellilere akülü araç desteği

HOLLANDA Türk İslam Kültür Vakfı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Trabzon İl Başkanlığı’nın organizasyonu, hayırsever gurbetçilerin katkılarıyla temin edilen 80’i akülü ve elektrikli toplam 130 araç, engelli ve özel gereksinimli bireylere törenle teslim edildi. Özel geresinimli çocukların mehteran gösterisi beğeni toplayan törende, araç ihtiyacı olan vatandaşlar, akülü araçlarına kavuşma sevinci yaşarken, aileleri ise katkı sunanlara teşekkür etti.

Hollanda Türk Federasyonu’na bağlı Türk İslam Kültür Vakfı ve Umut Köprüsü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından başlatılan ‘Engelleri Kaldırıyoruz’ projesinin 11’inci durağı Trabzon oldu. Hollanda Türk İslam Kültür Vakfı ve MHP Trabzon İl Başkanlığı’nın ortaklaşa organizasyonuyla engelli ve özel gereksinimli bireylere akülü ve elektrikli araç, tekerlekli sandalye teslimi için tören düzenlendi. Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, MHP Trabzon İl Başkanı Tolgay Sivrikaya, MHP Trabzon İl Başkanlığı Engellilerden Sorumlu Politikalar Başkanı Neşe Çelik, Hollanda Türk İslam Kültür Vakfı Başkanı Tahsin Çetinkaya, vakıf üyeleri, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Dr. Seyit Hisoğlu ile çok sayıda kişi katıldı. Törende özel geresinimli çocuklar mehteran gösterisinde bulundu. Çocukların performansı beğeni toplarken, 80 akülü araç ve 50 tekerlekli sandalye de ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

‘ENGELLERİ KALDIRALIM’ Törende konuşan MHP Trabzon İl Başkanlığı Engellilerden Sorumlu Politikalar Başkanı Neşe Çelik, “Engelleri kaldıralım. ‘Engelli’ demeyelim artık. Engelsiz yaşam olarak hayatımıza devam edelim. Bütün şehirlerimizde akülü araç kullanılabilecek durumda olsun. Halen çoğu hastanemizde ve okullarımızda rampalarımız yok. Benim verdiğim aracı o engelli birey hastaneye ve okula gidemiyorsa hiçbir anlamı kalmıyor” dedi. ‘GÖNÜLLERE DOKUNMAK İÇİN TRABZON’DAYIZ’ Hollanda Türk Federasyonu’na bağlı Türk İslam Kültür Vakfı ve Umut Köprüsü Yardımlaşma Derneği Başkanı Tahsin Çetinkaya da “Türk-İslam medeniyetinin taşıdığı yüksek merhamet ve yardımlaşma ruhunu yaşatmak adına çıktığımız bu yolda, bir kez daha gönüllere dokunmak için Trabzon’dayız. Amacımız Türkiye’deki engelli kardeşlerimize dokunmak. Kendi imkanlarımızla Hollanda’da özellikle iş adamları ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla bu organizeyi gerçekleştiriyoruz. Trabzon’a 80 akülü araç, 50 tekerlekli sandalye, 1 hasta yatağı ve hasta transferi için bir araç getirdik” diye konuştu.

‘ARAÇ DEĞİL; UMUT, DAYANIŞMA VE KARDEŞLİK TAŞIYORUZ’ Katkı sunan herkese teşekkür eden Çetinkaya, “Hollanda Türk Federasyon Genel Başkanımız Sayın Murat Gedik Beyefendi’ye de herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sadece bununla yetinmiyoruz. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize ulaştırılmak üzere 10 bin euroluk yardımımızı da bu vesileyle sunuyoruz. Çünkü biz, yalnızca araç değil; umut, dayanışma ve kardeşlik taşıyoruz. Unutmayalım ki; insanı yaşat ki devlet yaşasın. Bizler bir iyiliği, bir tebessümü, bir duayı bile büyük bir servet sayıyoruz” dedi. ‘ÇOK CİDDİ BİR ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRDİK’ MHP Trabzon İl Başkanı Tolgay Sivrikaya da “Çok ciddi bir çalışma gerçekleştirdik. Hepimiz bir engelli adayıyız. Trabzon’da engellilerimiz için il başkanlığımız olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu bir tek engelli arkadaşlarımız için değil engelli dernekleri için bütün çalışmalarımızı yapacağız” ifadelerini kullandı. ‘BU ARAÇLAR BİZİM ELİMİZ AYAĞIMIZ’