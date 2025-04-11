Trabzonspor'da Çaykur Rizespor mesaisi sürüyor
TRABZONSPOR Süper Lig'in 31'inci haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
TRABZONSPOR Süper Lig’in 31’inci haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, teknik ısınmanın ardından rondo çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda oyunla devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavililer, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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