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        Trabzonspor, kupa maçı öncesi moral buldu

        TRABZONSPOR, Adana Demirspor galibiyeti ile puanını 42'ye çıkartarak puan cetvelinde 7'nci sıraya yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 10:53 Güncelleme: 20.04.2025 - 10:55
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        Trabzonspor, kupa maçı öncesi moral buldu
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        TRABZONSPOR, Adana Demirspor galibiyeti ile puanını 42’ye çıkartarak puan cetvelinde 7’nci sıraya yükseldi.

        Süper Lig’in 32’nci haftasında deplasmanda Adana Demirspor’u 1-0 mağlup eden Trabzonspor puanını 42’ye çıkartarak 7’nci sıraya yükselirken ikinci deplasman galibiyetini elde etmiş oldu. Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından seri yapmak isteyen bordo-mavililer bu galibiyetle aynı zamanda deplasmandaki ikinci galibiyetini elde etmiş oldu. 24 Nisan Perşembe günü sahasında Göztepe ile Türkiye Kupası yarı final maçı oynayacak olan bordo-mavili takım, bu önemli maç öncesi de moral buldu.

        TEK GOL BANZA’DAN

        Trabzonspor’un Adana Demirspor karşısında galibiyeti getiren tek golü ise Banza kaydetti. Golcü oyuncu böylelikle gol krallığı yarışında gol sayısını 18’e çıkartarak Galatasaraylı Victor Osimen (21) ile Başakşehirli Piatek’in (19) ardından 3’üncü sıraya yükseldi.

        YEREL BASIN MANŞETLERİ

        Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın Çaykur Rizespor karşısında aldığı galibiyeti farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

        Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

        Sonnokta: Tatsız, tuzsuz üç puan

        Günebakış: Trabzon tek geçti.

        Taka: Göztepe öncesi 3 puan morali

        Karadeniz: Demir’i erittik, gözümüz kupada

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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