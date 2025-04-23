Trabzon'a şehit ateşi düştü (2)

Yazıişleri müdürlerine

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day’ın yaşı, ilk haberde sehven ‘25’ olarak servis edilmiştir. Doğrusu, '23' olacaktır.

---------------

CENAZESİ TRABZON'A GETİRİLDİ

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından düzenlenen saldırıda yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day’ın (23) cenazesi, askeri uçakla Hakkari’den Trabzon Havalimanı'na getirildi. Burada düzenlenen karşılama törenine şehidin babası Mecit ile annesi Nebahat Day, kız kardeşi Saygiye Elif Day yakınları, Vali Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, polis ve askerler katıldı. Askerler tarafından uçaktan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, omuzlarda ambulansa taşındı. Şehidin annesi Nebahat Day, cenaze aracına sarılarak ağıt yaktı. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day’ın cenazesi, morga götürüldü.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day’ın cenazesi, yarın kent merkezinde İskenderpaşa Cami’nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Maçka ilçesine bağlı Barışlı Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.