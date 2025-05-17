Uzungöl'de yoğun trafiğe, otopark ve ring sistemi

TRABZON’da ünlü turizm merkezi Uzungöl’de araç kuyruğu ve yoğun trafiğin önüne geçilmesi için geniş otopark alanı ve Sümela Manastırı'nda olduğu gibi ring sistemi uygulanması planlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “İnşallah proje alanı olmaya uygunluğu sağlanırsa otopark işine de bir el atıp kökten çözmek istiyoruz. Sümela Manastırı'ndaki gibi ring usulüyle beraber orada parklanmayı yapıp Uzungöl'ü daha dingin bir hale getirmek istiyoruz” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’ü ziyaret etti. TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu’nun öncülüğünde Trabzon’a gelen heyete Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç eşlik etti. Başkan Genç, Uzungöl ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Onun sonuna geldik. İnşallah 1 aya kadar bütün çalışmaları tamamlayacağız. Artık yepyeni bir Uzungöl görecek gelen ziyaretçilerimiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’un nezdinde Toplu Konut İdaremiz ile bu çalışmaları yürütüyoruz” dedi.

‘YÜRÜYÜŞ YOLLARIMIZ YENİDEN DÜZENLENİYOR’ Başkan Genç, Uzungöl’de çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Yürüyüş akslarımız, peyzajımız, yeşil donatılarımız, oturma gruplarımız, şu anda bulunduğumuz tesislerimiz yenileniyor. Yürüyüş yollarımız yeniden düzenleniyor. İstiyoruz ki bu doğa harikası olan merkezimize gelen ziyaretçilerimiz mutlu hissetsinler, iyi standartlarla beraber bu ziyaretlerini gerçekleştirsinler, mutlu ayrılsınlar. Mutlu ayrılan her bir ziyaretçi döndüğü zaman turizm elçisi oluyor. Bu bilince sahip olmamız lazım. Dolayısıyla buradaki ziyaretçilerimizle muhatap olan herkes ve her kesimden bu hassasiyeti göstermelerini belediye başkanı olarak rica ediyorum. Biz de geçen yıl turizm burada ofisimizi kurduk; hem yabancı dil bilen personellerimizle hizmet veriyoruz. Geçtiğimiz yıl 1437’yi geçen müracaat almışız, iyi bir rakam. Bu yıl da yine aynı şekilde başladık. Çaykara Belediyemiz ile Büyükşehir Belediyesi olarak esaslı bir şekilde buraya vaziyet etmeye çalışıyoruz” diye konuştu. ‘ŞEHİR VE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAMASI ÖNCELİKLERİMİZDEN’