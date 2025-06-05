Trabzon'da heyelanda 3 ev hasar gördü

TRABZON'da önceki gün etkili olan sağanakta Ağıllı Mahallesi’nde meydana gelen heyelanda 3 ev hasar gördü.

Kentte önceki gün etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İl geneline 1 saatte metrekareye 63 kilogram yağış düştü, cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Şiddetli sağanak nedeniyle Ortahisar ilçesinde bulunan Ağıllı Mahallesi’nde heyelan ve toprak kaymaları meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları 3 eve hasar verdi, mahalle yolunu ulaşıma kapattı. İhbar üzerine mahalleye gelen Ortahisar Belediyesi’ne ait ekipler bölgede hafriyat kaldırma çalışması başlattı. Ekiplerin iş makineleri ile yaptığı çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Heyelanın yaşandığı bölgede incelemelerde bulunan Ortahisar Belediyesi Başkan Yardımcısı Celal Akaç, “Ortahisar merkezli oluşan afetin ikinci gününde, Ağıllı Mahallemizde özellikle şev kopmalarından oluşan ve 4-5 konutu etkileyen bir heyelan meydana geldi. Ekiplerimiz heyelana müdahale ediyor. Kapanan yolu yeniden ulaşıma açtık” dedi.