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        Öğretmenin dron merakı, yatağa bağımlı meslektaşının gözü oldu

        TRABZON'da yatağa bağımlı emekli sınıf öğretmeni Emine Ersoy'un (67), gidip göremediği yaylaların görüntüsünü kendisinden istemesinden etkilenerek, dron çekimlerine ağırlık veren sınıf öğretmeni Muhammet Uludüz'ün (50) 4 mevsim farklı açılardan kayda aldığı doğa görüntüleri, meslektaşının yanı sıra gurbetçilerin de sıla özlemini dindiriyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 09:48 Güncelleme: 24.06.2025 - 09:55
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        Öğretmenin dron merakı, yatağa bağımlı meslektaşının gözü oldu
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        TRABZON'da yatağa bağımlı emekli sınıf öğretmeni Emine Ersoy'un (67), gidip göremediği yaylaların görüntüsünü kendisinden istemesinden etkilenerek, dron çekimlerine ağırlık veren sınıf öğretmeni Muhammet Uludüz'ün (50) 4 mevsim farklı açılardan kayda aldığı doğa görüntüleri, meslektaşının yanı sıra gurbetçilerin de sıla özlemini dindiriyor.

        Beşikdüzü ilçesinde sınıf öğretmenliği yapan Muhammet Uludüz, gençlik yıllarında arkadaşlarının düğün kasetlerini montajlayarak, ilgi duyduğu fotoğraf ve video merakını hobiye dönüştü. Zamanla büyüyen görüntüleme merakını 'Yalnız kurt' lakabıyla sosyal medyaya taşıyan Uludüz, aldığı olumlu tepkiler sonrası dron ve fotoğraf makinesi satın alıp, kentin yüksek kesimli yaylalarını kayıt altında almaya başladı. 25 yıllık öğretmen Muhammet Uludüz, hayvan göçlerinden yayla şenliklerine kadar birçok etkinliği görüntüledikten bir süre sonra ilgisinin azaldığını fark etti.

        4 MEVSİM KAYIT ALTINA ALINIYOR

        Geçirdiği hastalık sonucu yatağa bağımlı yaşayan emekli sınıf öğretmeni Emine Ersoy'un gidip göremediği yaylaların görüntüsünü kendisinden istemesinden etkilenince, hobisini profesyonel boyuta taşıdı. Uludüz'ün 4 mevsim farklı açılardan dronla kayda aldığı doğa görüntüleri, zamanla yurt içi ve yurt dışından çok sayıda kişinin ilgisini çekti. Emekli meslektaşının yanı sıra gurbetçilerin de sıla özlemini dindiren Muhammet Uludüz, yıllar içinde edindiği görüntü arşivini, emekli olduğunda açacağı iş yerinde değerlendirmeyi hedefliyor.

        'KARADENİZ'İN YAYLALARINI GÖRÜNTÜLÜYORUM'

        Hafta sonlarını yaylalarda dronla çekimler yaparak geçirdiğini söyleyen Uludüz, "Gençlik yıllarında köydeki arkadaşımın düğün videolarını, kasetlerini kırpmaya ve kesmeye başladım. O yıllarda bir merakımın oluştuğunu fark ettim. Yaptığım görüntüleri sosyal medyaya attım, beğenilmeye başlayınca ilgi oluştu. Böylece dron kullanmaya ve video çekmeye de karar verdim. Dron aldım. Zamanla dronumun modelini değiştirerek, farklı bölgelere açıldım. Beşikdüzü ve çevre ilçelerde dron çekimleri ve nostaljik çekimler üzerine çalışmalar yürüttüm. Öğretmen olduktan sonra hafta sonlarını dağ bayır gezerek, dron kullanarak geçirmeye başladım. Yalnızca dron kullanmak yeterli gelmediği için profesyonel bir fotoğraf makinesi de satın aldım. Karadeniz'in yaylalarını görüntülüyorum" dedi.

        'ARŞİVİMİ DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUM'

        Doğa ile iç içe olmayı sevdiğini belirten Muhammet Uludüz, "4 yıldır tamamen kendi hobim olmuş oldu. Eşim de çok destek oluyor. Sosyal medyaya 'Yalnız kurt' lakabı ile giriş yaptım. Farklı isimlerde profiller açarak, insanlara bu görselleri sunuyorum. Doğa ile iç içe olmayı sevdiğim için bu işle uğraşıyorum. Görüntüler yayınlanınca yurt içi ve yurt dışından yazanlar, çekim yaptığım yerleri merak edip soranlar oluyor. Emekli olduğumda bir yer açıp, arşivimi orada değerlendirmek istiyorum. Elimde yeterli kaynakta bir arşiv mevcut. Çevremdekilerin tepkisinin olumlu olması benim de hoşuma gidiyor" diye konuştu.

        'BENİ ÇOK ETKİLEDİ'

        Emekli meslektaşının kendisinden görüntü isteğinden etkilendiğini anlatan Uludüz, "Aslında bu işi yapmayı bırakacaktım. Fakat köyümüzde hasta ve yaşlı bir öğretmen ablamız var. Bana, 'her gün senin görüntü atmanı bekliyorum, ben oralara gidemiyorum, o yüzden senin paylaşmanı bekliyorum' dedi. Kendisi yatalak olduğu için bir yere gidemiyor. Hocamızın benden sürekli görüntü beklemesi beni çok etkiledi. En çok hayvan göçlerini, yayla şenliklerini, ilçemizin değişik yerlerini fotoğraflamayı seviyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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