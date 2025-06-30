Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Bordo-mavililer sezonun ilk antrenmanını bugün akşam saatlerinde gerçekleştirdi. Yeni sezonun ilk çalışmasına oyuncular sağlık kontrolleriyle başladı. Günün ikinci bölümünde ise teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sahaya çıkan takım, kondisyon ve pas çalışmalarıyla sezonun açılış antrenmanını tamamladı. Yeni sezon hazırlıkları 13 Temmuz’a kadar Trabzon’da sürecek. Bordo-mavililer, 15 Temmuz’da başlayacak Erzurum kampıyla ikinci etap çalışmalarına geçecek.

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