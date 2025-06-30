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        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

        TRABZONSPOR, 2025-26 sezonu hazırlıklarına teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 20:00 Güncelleme: 30.06.2025 - 20:05
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        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
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        TRABZONSPOR, 2025-26 sezonu hazırlıklarına teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı.

        Bordo-mavililer sezonun ilk antrenmanını bugün akşam saatlerinde gerçekleştirdi. Yeni sezonun ilk çalışmasına oyuncular sağlık kontrolleriyle başladı. Günün ikinci bölümünde ise teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sahaya çıkan takım, kondisyon ve pas çalışmalarıyla sezonun açılış antrenmanını tamamladı. Yeni sezon hazırlıkları 13 Temmuz’a kadar Trabzon’da sürecek. Bordo-mavililer, 15 Temmuz’da başlayacak Erzurum kampıyla ikinci etap çalışmalarına geçecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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