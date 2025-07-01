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        Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Onuachu yarın akşam özel uçakla Trabzon'a geliyor

        – TRABZONSPOR, 2023-2024 sezonunda kiralık olarak kadrosunda yer alan Nijeryalı forvet Paul Onuachu transferinde mutlu sona ulaşırken, oyuncunun yarın akşam Trabzon'a geleceği öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 13:55 Güncelleme: 01.07.2025 - 14:00
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        Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Onuachu yarın akşam özel uçakla Trabzon'a geliyor
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        – TRABZONSPOR, 2023-2024 sezonunda kiralık olarak kadrosunda yer alan Nijeryalı forvet Paul Onuachu transferinde mutlu sona ulaşırken, oyuncunun yarın akşam Trabzon’a geleceği öğrenildi.

        Trabzonspor, 2023-2024 sezonunda kiralık olarak kadrosunda yer alan Nijeryalı forvet Paul Onuachu transferinde mutlu sona ulaşırken, oyuncunun yarın akşam Trabzon’a geleceği öğrenildi. İngiltere Championship ekiplerinden Southampton’da bir sezon geçiren oyuncu bir yıl aradan sonra yeniden bordo-mavili formayı giyinecek. Bordo-mavili formayla 2023-24 sezonunda gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran 30 yaşındaki golcünün, yarın akşam saatlerinde özel uçakla Trabzon’a gelmesi bekleniyor. Onuachu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak. 2.01 cm boyundaki deneyimli santrfor, 2023-2024 sezonunda bordo-mavili formayla Süper Lig’de 25 maça çıkarken 17 gole imza attı. Onuachu, Ligdeki bu performansıyla takımın en skorer oyuncusu olmuştu.

        Transferin resmiyet kazanmasıyla birlikte Trabzonspor’un hücum hattı önemli bir güç kazanırken, taraftarların da Onuachu’yu Trabzon Havalimanı’nda coşkulu şekilde karşılaması bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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