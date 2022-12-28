Sanatçılar Yücel Erten ve Yücel Paşmakçı'ya "Sanat Emek Vefa Ödülü"

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TRABZON (AA) - Trabzon'da 30 yıl önce sosyal sorumluluk projesi olarak başlatılan Mavi Nota Müzik Ödülleri kapsamında "Sanat Emek Vefa Ödülü"ne bu sene, yönetmen, yazar, oyuncu ve çevirmen Yücel Erten ile Türk halk müziği derleyicisi, saz sanatçısı, koro şefi ve akademisyen Yücel Paşmakçı layık görüldü.

Mavi Nota Müzik Ödülleri Koordinatörü Müfit Semih Baylan, yaptığı yazılı açıklamada, Mavi Nota Müzik ve Sanat Dergisi kuruluşu Mavi Nota e-Müzik gazetesi tarafından bu yıl ödüllerin 30'uncusunun organize edildiğini belirtti.

Baylan, Mavi Nota Müzik Ödülleri'nin, sanatın ülkedeki konumunu ve gidişini nesnel bir biçimde ortaya koymak ve bu konudaki gerçekleri belgelemek, sanatçıların ve toplulukların emeğini öne çıkarmak ve değerlendirmek amacıyla düzenlendiğini vurguladı.

Seçici kurulda, Prof. Dr. Abdullah Akat, soprano Ebru Förster, piyanist-eğitmen Ilgın Salman, piyanist-solist Yeşim Gökalp ve kendisinin yer aldığını açıklayan Baylan, şunları kaydetti:

"Kurul Sanat Emek Vefa Ödülü'nü oy birliğiyle, bu yıl 60'ıncı sanat yılını kutlayan, kurucusu olduğu İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni, eski Devlet Tiyatroları Genel Müdürü, sanat yönetmeni, yazar, oyuncu ve çevirmen Yücel Erten ile 1951'den bu yana Türk halk müziğimize akademisyen, sanatçı, derlemeci, koro şefi, saz sanatçısı olarak emek veren, sanatçılar yetiştiren Yücel Paşmakçı'ya verdi. Erten ve Paşmakçı'yı tebrik ediyor, ülkemize ve yaşamımıza kazandırdıkları seçkin sanat ve kültür değerleri için teşekkür ediyor, sağlıklı günler ve çalışmalarında başarılar diliyoruz."

Baylan, ödül töreninin belirlenecek tarihte Trabzon'da gerçekleştirilmesinin planlandığını söyledi.



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