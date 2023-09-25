Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, İtfaiye Haftası'nı kutladı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İtfaiye Teşkilatının 309'uncu kuruluş yıl dönümü ve İtfaiye Haftası dolayısıyla İtfaiye Daire Başkanlığı personeli ile bir araya geldi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İtfaiye Teşkilatının 309'uncu kuruluş yıl dönümü ve İtfaiye Haftası dolayısıyla İtfaiye Daire Başkanlığı personeli ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Zorluoğlu'nun, şubat ayında yaşanan deprem felaketinde itfaiyecilerin büyük çaba sarf ettiğini belirtti.

Zorluoğlu, ülkenin birçok şehrinden itfaiyecilerin deprem bölgesinde verdiği mücadelenin takdire şayan olduğunı işaret ederek, "Orada bir canı daha kurtarabilmek için bütün kurumlarımızla birlikte gösterilen gayreti, bugünkü gibi hatırlıyorum. Bölgede Trabzon itfaiyesine bağlı arama kurtarma ekibiyle birçok noktada çok başarılı çalışmalar yaptık. Allah memleketimize böyle büyük afetleri bir daha yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Trabzon'da da yangın ve diğer itfaiye faaliyetleri anlamında önemli mesafeler kat ettiklerini aktaran Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Gerek araç gereç, gerek diğer fiziki donanımlar bakımından 4 yıldır itfaiye teşkilatına epey katkı oldu. Ama üzerinde çalıştığımız daha büyük projeler var. İnşallah o finansman kaynağına ulaştığımızda fiziki şartlarımız, araç gereç sayımız ve bunların niteliklerini çok daha geliştireceğiz. Yeni bir bina da dahil olmak üzere yapmak istediğimiz önemli yatırımlar var. İnşallah buna muvaffak oluruz. Şu anda Trabzon Üniversitemiz ile de ortak bir çalışmamız var. 118 öğrencimize itfaiye eğitimi anlamında destek veriyoruz. Bu çalışmalarımız ilerleyen dönemlerde artarak devam edecek."

Ziyarette Zorluoğlu'na Şalpazarı Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Dönüş Gençer ve daire amirleri eşlik etti.

İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Olcay Bal, günün anısına Zorluoğlu'na itfaiyeci şapkası hediye etti.