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        Trabzon'da Cumhuriyet'in 100. yılında denizde Türk bayrağı açıldı

        Trabzon'da, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla itfaiyenin arama kurtarma ekibindeki dalgıçlar denizde Türk bayrağı açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 11:53 Güncelleme: 27.10.2023 - 11:53
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        Trabzon'da Cumhuriyet'in 100. yılında denizde Türk bayrağı açıldı
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        Trabzon'da, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla itfaiyenin arama kurtarma ekibindeki dalgıçlar denizde Türk bayrağı açtı.

        Kentte devam eden kutlamalar kapsamında, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı arama kurtarma ekibindeki 4 dalgıç, Araklı ilçesinin Kalecik mevki açıklarında dalış yaptı.

        Dalgıçlar, deniz altında Türk bayrağı, İtfaiye Teşkilatının ambleminin de yer aldığı "Trabzon İtfaiyesi" ile "Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun" yazılı pankart açtı.

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