Trabzonlu gazeteci Ali Savaş, son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine, Savaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Trabzon Milletvekili ve TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, siyasi partilerin il başkanları, kurum müdürleri ve basın mensupları katıldı.

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