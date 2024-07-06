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        Trabzonlu gazeteci Ali Savaş, son yolculuğuna uğurlandı

        Trabzon'da 66 yaşında vefat eden gazeteci Ali Savaş'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 14:08 Güncelleme: 06.07.2024 - 14:08
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        Trabzonlu gazeteci Ali Savaş, son yolculuğuna uğurlandı
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        Trabzon'da 66 yaşında vefat eden gazeteci Ali Savaş'ın cenazesi toprağa verildi.

        Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ali Savaş için Trabzon Gazeteciler Cemiyeti önünde tören düzenlendi.

        Törenin ardından Savaş'ın cenazesi, sevenlerinin omuzlarında İskenderpaşa Camisi'ne götürüldü. Savaş'ın ailesi, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

        İl Müftüsü Selami Aydın'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Savaş'ın cenazesi Uğurlu mezarlığına defnedildi.

        Cenaze törenine, Savaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Trabzon Milletvekili ve TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, siyasi partilerin il başkanları, kurum müdürleri ve basın mensupları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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