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        Trabzon'da sağanak etkili oldu

        Trabzon'un Ortahisar ve Akçaabat ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 13:24 Güncelleme: 01.10.2024 - 14:25
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        Trabzon'da sağanak etkili oldu
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        Trabzon'un Ortahisar ve Akçaabat ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Yağış nedeniyle şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Yağışa sokakta yakalanan vatandaşlardan bazıları şemsiye ile korunmaya çalışırken bazıları iş yerlerine sığındı.

        Yollarda su birikmesi nedeniyle trafik akışında zaman zaman aksama yaşandı.

        Akçaabat ilçesinde de yağış etkili oldu.

        Yağış nedeniyle trafikte zor anlar yaşayan sürücülere polis ekipleri yardımcı oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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